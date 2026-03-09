A kormány reggeli bejelentése szerint a közel-keleti helyzet és a Barátság kőolajvezeték leállása miatt volt szükség a védelmi és az energiabiztonsági tanács összehívására. A miniszterelnök már a múlt héten jelezte, hogy adott esetben visszatérhet az üzemanyagok hatósági ára.

Egy ország (elsőként) már a hétvégén döntött a hatósági ár bevezetéséről: Dél-Koreában közel három évtized után először lépett életbe állami árszabályozás. A Reuters szerint az Európai Bizottság szóvivője hétfőn közölte, hogy e hét csütörtökön összeül az EU kőolaj- és földgázellátási koordinációs csoportja is.

A hazai helyzet kiéleződését jól jelzi, hogy több kisebb kúton már a hétvégén korlátozni kellett az eladható üzemanyag mennyiségét, sőt olyan töltőállomás is akadt, ahol elfogyott a gázolaj. Hivatalosan eddig azt kommunikálták, hogy az ellátás biztosított.

A Holtankoljak.hu adatai szerint hétfő reggelre a benzin átlagára 585, a gázolajé 629 forintra ugrott a hazai kutakon, de ebben még nincs benne az újabb olajárrobbanás hatása. Hétfő reggelre a brent típusú olaj ára közel húsz százalékkal lőtt ki, ezzel már majdnem 110 dollárt kell fizetni hordójáért. Ennek megfelelően kedden a benzin nagykereskedelmi ára újabb tíz, a gázolajé húsz forinttal emelkedik, de nem biztos, hogy ebből az autósok bármit is érezni fognak.

A miniszterelnök délelőtti bejelentése szerint ugyanis

meg kell akadályozni, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen. Ennek érdekében hétfő kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését”.

Egy szomszédos ország már hétfő délelőtt bejelentést tett a hatósági ár bevezetéséről: Horvátországban a dízel literenkénti ára 1,72 euróra (mintegy 650 forint) emelkedne az olajár elszabadulása miatt, a rendelet azonban 1,55 euróban (mintegy 585 forint) maximálja az árat. A benzin ára a piaci 1,55 euró (mintegy 585 forint) helyett literenként 1,50 euró (mintegy 566 forint) lesz.

Magyarországon 2021 novemberében vezettek be utoljára hatósági árat, akkor a benzinért és a gázolajért 480 forintot kellett fizetni. Az intézkedés 2022. december 6-ig volt érvényben.