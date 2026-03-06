A miniszterelnök péntek reggel, a Kossuth Rádiónak adott szokásos interjújában úgy fogalmazott, hogy Magyarországot jelenleg a közel-keleti háború és az olajblokád is sújtja, ami az üzemanyagárakban is megjelenhet.

Az interjúban elhangzott, hogy a kormány figyeli a nemzetközi fejleményeket, és amikor a helyzet már tarthatatlanná válna, akkor be fognak avatkozni az árképzés rendjébe.

Ha a magyar gazdaság egyensúlya is megrendül, akkor – bár nem szereti az ember az ilyesmit –, de állami eszközökkel be fogunk avatkozni.

Volt már ilyen a 2002-es évben, szeretném elkerülni. De ha nem, hát nem” – mondta a Telex szerint a miniszterelnök, aki 2002 helyett nyilván a 2022-es benzinárstopra akart utalni.

