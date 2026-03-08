A héten durván emelkedni kezdtek az üzemanyagárak, és már ott tartunk, hogy a belengették a 480 ft/literes hatósági ár visszahozását is. A háttérben a közel-keleti háborús konfliktus áll, melynek következményeképpen a brent típusú kőolaj ára néhány nap alatt hónapok óta nem látott szintre ugrott.

Miközben a nagy olajcégek továbbra is azt hangsúlyozzák, hogy az ellátás biztosított, március 7-én a Tolna vármegyei Őcsény egyik töltőállomásán mennyiségi korlátozást vezettek be. A kúton táblán figyelmeztetik az autósokat, hogy a kialakult helyzet miatt üzemanyag korlátozást vezettek be: egy járműbe naponta legfeljebb 30 liter benzint vagy gázolajat lehet tankolni.

A döntés különösen a helyi gazdálkodókat érintheti érzékenyen, mivel a környék hagyományosan mezőgazdasági térség. A Sárköz északi részén fekvő település határában jelentős szántóföldi művelés folyik – kukoricát, búzát, árpát és repcét is termesztenek.

De ezzel még nem ért véget a szombat, délután jelent meg a hír a Hang.hu-n, hogy Bonyhádon, a 6-os főút mellett működő Oil! benzinkúton szintén korlátozást vezettek be: ott legfeljebb 50 litert tankolhat egy autós.

A kúton a lap szerint a gázolaj ára 695 forint, a benziné 645 forint volt literenként.

A jelenség nem teljesen váratlan: a Holtankoljak.hu pénteki előrejelzése szerint szombattól országosan drágult az üzemanyag, ezen a héten már ötödik egymást követő napon:

a benzin átlagára körülbelül 585 forintra,

a gázolajé pedig 639 forintra emelkedett.

Egyelőre még csak a fent említett két benzinkútról tudni, hogy mennyiségi limitet vezettek be, de ellátási gondok már több helyen jelentkeztek. A Tolna megyei Györköny benzinkútja például pénteken arról tájékoztatta a vásárlókat a Facebook-oldalán, hogy teljesen kifogytak a gázolajból a megnövekedett kereslet miatt, és állítólag az aznapra rendelt mennyiséget sem kapták meg.

A MOL szerint nincs ellátási probléma

A hírek miatt a Magyar Hang megkereste a MOL-t is. Az olajtársaság közlése szerint nincs általános üzemanyag-korlátozás, és a hálózat ellátása biztosított.

A cég szerint az elmúlt napokban valóban nőtt a forgalom a kutakon – különösen a dízel iránt –, ami egy feszült nemzetközi helyzetben természetes reakció a fogyasztók részéről. Hangsúlyozták azonban, hogy a töltőállomás-hálózat működése zavartalan, és a megnövekedett keresletet is képesek kiszolgálni.

Magyarországon korábban, a 2022-es árstop időszakában több töltőállomás is alkalmazott mennyiségi korlátozást az ellátásbiztonság fenntartása érdekében. A mostani intézkedések egyelőre csak elszigetelt eseteknek tűnnek, de a szakértők szerint a nemzetközi olajpiaci feszültségek miatt a következő időszakban tovább nőhet a nyomás az üzemanyagpiacon.