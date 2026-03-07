A hírről elsőként a Tolna vármegyei hírportál, a Teol.hu számolt be. A médiumnak egy olvasó jelezte, hogy az üzemeltető kihelyezett egy táblát, amelyen felhívja a figyelmet az oda betérő járműveknek, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel szükségessé vált a mennyiségi korlátozás. Ezért egy járműbe csak naponta 30 liternyi benzint, vagy gázolajat lehet tankolni egy-egy vásárlónak.

A hírt azóta számos hírportál átvette. A döntés hátrányosan érintheti a gazdálkodókat, mivel Őcsény a Sárköz északi részén, sík, termékeny területen fekszik, ahol a közigazgatási terület nagyobbik részét szántóföldek alkotják. Ez hagyományosan is mezőgazdasági térség. Helyben többek között kukorica, búza, árpa, és repce termesztés folyik.

A traktorok tankmérete típustól, teljesítménytől és felhasználási céltól függően változik. A mezőgazdaságban használt gépeknél a nagyobb tartály előny, mert kevesebb megállást igényel a tankolás. De már a kisebb traktorok üzemanyag-tartályának mérete is elérheti a 80-150 litert. Ez azt jelenti, hogy a korlátozás miatt többször kell üzemanyagért mennie egy traktorosnak.

A Teol.hu-nak nyilatkozott egy környéken lakó gazdálkodó is, aki megjegyezte, hogy az ő traktorja 130 literes gázolaj tartállyal rendelkezik. “Itt vannak a tavaszi munkák, mást sem csinálunk majd, mint a benzinkútra járunk tankolni? Mekkora veszteség lenne ez nekünk? Inkább keresek egy másik benzinkutat a környéken”– hívta fel a figyelmet a traktor vezetője.

A nemzetközi energiapiaci feszültségek miatt az üzemanyagárak jelenleg világszerte emelkednek, ami a hazai ellátási láncokra is nyomást gyakorol. A szakértők szerint a Barátság kőolajvezeték leállása, valamint a közel-keleti konfliktusok és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanságok egyaránt hozzájárulnak a kockázatok növekedéséhez. Magyarországon korábban, a 2022-es ár stop idején több töltőállomás is mennyiségi korlátozást vezetett be az ellátásbiztonság fenntartása érdekében, és a mostani intézkedések is hasonló elővigyázatossági megfontolásokra vezethetők vissza.

Tegnap számoltunk be arról, hogy a kormány figyeli az üzemanyagpiacon kialakult fejleményeket. Amennyiben a helyzet tarthatatlanná válna, ismét jöhet állami beavatkozás. További részletek az alábbi cikkben olvashatók: