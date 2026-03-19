A Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain ideiglenesen korlátozták a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt. A Mol tájékoztatása szerint a magánszemélyek legfeljebb 30 liter, a jogi személyek és tehergépjárművek legfeljebb 200 liter üzemanyagot tankolhatnak.

A vállalat az elmúlt két hétben tapasztalt rendkívüli keresletnövekedéssel indokolta a döntést, amelyet a készletezési célú vásárlás és a határ melletti üzemanyag-turizmus is növelt. A Mol szerint az intézkedés célja az ellátás biztonságának fenntartása és a hiány megelőzése.

A korlátozás hivatalosan megelőző jellegű, és azt szolgálja, hogy ne ismétlődjön meg a március 9-i logisztikai zavar, amikor a megnövekedett kereslet miatt nem tudták megfelelően ellátni a töltőállomásokat.

A Shell is korlátozást vezetett be: a kiskereskedelmi töltőállomásokon 100 literben maximálták az egy alkalommal tankolható mennyiséget, míg a tehergépjárművek számára fenntartott kutakon jelenleg nincs érvényben ilyen korlátozás. A piacvezető Petrol egyelőre nem vezetett be hasonló intézkedést.

A szlovén kormány március elején csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját, aminek hatására egyes szomszédos országokhoz képest alacsonyabbak lettek az árak. A szlovén autós szövetség (AMZS) adatai szerint jelenleg a 95-ös benzin literenként 1,466 euróba (mintegy 554 forint), a dízel 1,528 euróba (mintegy 578 forint) kerül.

Szlovákiában ideiglenes korlátozásokat vezetnek be az alkalmanként tankolható dízel üzemanyag mennyiségére, valamint kivitelére vonatkozóan, és különböző árszintet állapítanak meg a szlovákiai, illetve a külföldi autók számára – jelentették be a szlovák kormány szerdai ülése után.

Az erről szóló kormányhatározatot szerdán fogadta el a kabinet, az országban néhány héttel ezelőtt bevezetett kőolaj-szükséghelyzettel összefüggésben, illetve azokra a hivatalos közlésekre reagálva, amelyek szerint az ország északi régióiban ellátási gondok merültek fel a jelentős mértékű üzemanyag-vásárlási turizmus miatt, aminek hátterében a dízel üzemanyag szlovákiai, illetve lengyelországi ára közti különbség áll.

A dízel üzemanyagra vonatkozó korlátozás sarokpontja, hogy bevezetését követően korlátozzák kivitelét az országból, illetve a benzinkutaknál már csak az autó üzemanyagtartályába, és azon felül legfeljebb egy 10 literes tartályba lehet tankolni. Az alkalmankénti tankolás maximális mennyiségét 400 euró értékű árplafonhoz is kötik.

Az intézkedés értelmében a benzinkutakon a dízel esetében eltérő árszintet alkalmaznak a szlovákiai, illetve a külföldön regisztrált autók számára. Utóbbiak esetében a dízel árát az osztrák, a cseh és a lengyel árak aktuális átlagából számolják majd ki.

A Holtankoljak.hu szerint Magyarországon is egyre komolyabb kérdés, hogy a védett árak mikor kezdik veszélyeztetni az üzemanyag-ellátást. A szakportál szerint már most többségben vannak az olyan kutak, amelyeken érvényben van valamilyen mennyiségi korlátozás az üzemanyagokra.

Magyarországon csütörtökön 11 forinttal emelkedett a benzin, 15 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára. Ezzel utóbbi esetében a piaci ár már majdnem száz forinttal magasabb a védett árnál (615 forint). A 95-ös benzin védett ára 595 forint.