Kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik Magyarországon: előbbié kilenc, utóbbié öt forinttal.

A tankolók persze csak akkor vesznek észre változást a kutakon, ha kannával vagy külföldi rendszámos autóval mennek, hiszen a védett árak továbbra is érvényesek.

A Holtankoljak.hu információi szerint ugyanakkor már több az olyan kút, amelyen bevezettek valamilyen mennyiségi korlátozást, mint ahányon korlátozás nélkül lehet tankolni.

A szakportál szerint egyre komolyabb kérdés, hogy a védett áras rendszer mikor kezdi el veszélyeztetni az üzemanyag-ellátást a kutakon.

A 95-ös benzin aktuális piaci ára 634, a gázolajé 693 forint. Védett áron 595 forintért lehet benzint, illetve 615 forintért gázolajat tankolni.