Csütörtöktől ismét jelentős mértékben emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A benzin esetében ez 11, a gázolajnál pedig 15 forintot jelent.

A Holtankoljak.hu adatai szerint szerdára a benzin piaci átlagára 648, a gázolajé 703 forintra emelkedett, ezekhez adódik majd hozzá a csütörtöki áremelés.

Ezzel egyre nagyobbra nő a szakadék a piaci és a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) között. Az áremelés után a gázolaj esetében átlépi a száz forintot a különbség, de a benzin jelenlegi piaci átlagára is 53 forinttal magasabb a védett árnál.

A Holtankoljak.hu már hétfőn arról írt, hogy egyre komolyabb kérdés, hogy a védett árak mikor kezdik veszélyeztetni az üzemanyag-ellátást. A szakportál szerint már most többségben vannak az olyan kutak, amelyeken érvényben van valamilyen mennyiségi korlátozás az üzemanyagokra.