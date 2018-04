Belül a vörös a vadítás színe, amit a kormány, a váltókar és a kézifékkar varrásán, az üléseken is ízlésesen vetettek be a formatervezők. A fordulatszámmérő hátlapja is az izzás színét viseli, ez nagyon hiányozna. A műszerfalon és az ajtón lévő, fekete–piros átmenetes dekorbetétek is jól néznek ki.

Jól mutat és jól is tart az első két sportülés, az integrált fejtámla itt is csak átlagos testmagasságig ér fel a fejtető vonaláig. Mivel az utas oldalán nem állítható az ülésmagasság, a jobb első utas jóval magasabb helyzetből éli meg a kanyarokat. A töltőnyomásról és az olajhőmérsékletről digitális műszerek tájékoztatják a vezetőt, de vannak játékok is. A konkurensekhez hasonlóan a kijelzőre lekérhetünk szimplifikált grafikonokat a hosszirányú gyorsulásról, fékezéskor és gyorsításkor és az oldalgyorsulásról, ahogy a kisebb teljesítményű Swiftekben is. Ha gyorsan mész, úgysincs rájuk idő, ha lassan, akkor meg nem jeleznek hőstetteket, de valószínűleg sokan szeretik az ilyesmit.