A MINI Cooper SE villamos gépe nem a hátsó kerekeket hajtja, mint a konnektoros hibrid Countrymanben. Motorteljesítménye 7000-es percenkénti fordulatszámon 135 kW (184 LE). A 270 Nm nyomatékú szinkron villanymotor az i3S-ből ismerős, a nagyfeszültségű akkumulátor viszont eltérő.

Bruttó kapacitása 32,6 kWh, ebből az autó hajtására valóban kihasználható nettó akkumulátorkapacitás 28,9 kilowattóra. A 12 akkumodult a MINI is T-alakba rendezte, a T hosszabbik szára van az első ülések között, a rövidebb a hátsó ülések alatt. Mivel ez nem önálló padlólemezre épülő elektromos autó, az akku az alváz alá lóg, kicsit csökkentve a hasmagasságot. Az odaverés következményeitől erős fémlemez védi az akkumulátort.

Nem volt cél a nagy hatótávolság, mert a súlyosabb, nagyobb térigényű akkuk rontanák az autó dinamizmusát. A WLTP-szerinti hatótávolság 225-234 km, ha ennek a két harmadát veszitek télen és életszerűen haladva, az is a négyszerese annak a 37 kilométernek, amit a MINI ügyfelek naponta átlagosan megtesznek autójukkal.

Más elektromos kisautókkal összevetve a MINI tölthetősége nettó csalódás. Egyenáramú villámtöltéssel a CCS Combo 2 csatlakozóval 50 kW a felső határ, amivel 35 perc alatt érhető el 80 százalékos töltöttség. Utána erősen visszaszabályozza a töltőáramot a szisztéma, hogy kímélje az akkumulátort, mint minden elektromos autó. Ez váltóárammal is hasonló: a gyári adat szerint 0-80 százalék között 2,5 óra telik el a 11 kW-os AC-töltőn, a maradék 20 százalékot még egy óra alatt veszi fel az akkumulátor.

Tehát optimális esetben 50 kilowattal mehet a villámtöltés, aminek a Honda e, az elektromos Opel Corsa és a Peugeot e-208 a dupláját nyújtja 100 kilowattos töltési teljesítménnyel. A töltőnyílás ugyanott van, mint a belső égésű motoros MINI-ken, a jobb hátsó sárvédőben.

Sajnos a MINI Cooper SE a töltőinfrastruktúrát uraló váltóáramú töltésben nem éri utol a Renault Zoét, amely 22 kilowattal tölthető AC-töltőkről. Az elektromos MINI-ben váltóáramról a 11 kilowatt annak tükrében mégis jó, hogy sokkal drágább villanyautók is csak 7,2-7,4 kilowattot tudnak. A MINI-vel árban összevethető belépő LEAF 3,6-ot, jobb felszereltséggel 6,6 kilowattot. A töltés indulásakor narancssárga, utána pulzáló sárga, a jóllakottság elérésekor zöld fény világít a töltőcsatlakozó fölül.

Amiben a MINI hagyományosan egyedülálló, az a hátul is független kerékfelfüggesztés. Még az Audi A1-nek is be kell érnie az olcsóbb, de bőven megfelelő csatolt hosszlengőkaros konstrukcióval a Polóból, a BMW viszont a MINI 2000-es újjáélesztése óta áldoz a fejlettebb hátsó futóműre. Ebből a költségek szorításában sem engedett, jóllehet az összes kisautó az európai piacon félmerev hidas hátul.

Villanyautós szinten kedvező az 1365 kilogrammos súly, a csak öt centiméterrel hosszabb, 3895 mm-es Honda e 1542 kilót nyom. A többletsúly mérsékelt, 145 kiló van az automatikus váltós Cooper S és a Cooper SE között.

Jó rajtkészségéhez elég két adat. 0-60-ra 3,9 mp alatt gyorsul, százra 7,3 mp a gyorsulás ideje. A 150 km/órás végsebesség is jó érték egy elektromos kisautótól. Nem azért ennyi, mert nem menne többet, de az egyfokozatú áttétellel itt érdemes megszabni a csúcssebesség határát.

Ha nem vágnák vissza a végsebességet, akkor a villanymotor hatásfoka romlana, tehát az autózás 99 százalékában a kisebb hatótávolság miatt hátrány érné a tulajdonost, csak hogy az esetek 1 százalékában ne 150-nél álljon meg a mutató, hanem valamivel nagyobb sebességnél.