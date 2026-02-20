A Mexikóban gyártott ötajtós újdonság már a villanyhajtású modellcsalád tervezési filozófiája szerint készült, ránézésre tökéletesen illik az EV sorozatba. A frontrészt manapság markánsan meghatározó nappali menetfény itt is egy hosszú vízszintes és függőleges ívből áll, amelyek a motorháztetőnél egyesülnek.

A Kia szerint ez egyfajta csillagtérkép, futurisztikus elem, és ezt az állítást tényleg nehéz cáfolni, ma már messziről ki lehet szúrni az új Kia típusokat a fénylő derékszög miatt.

Maradt valami a sokat emlegetett, Ceed esetén mindig kiemelt tigrisarcból, itt is van egy törés a hűtőrácsban középen. Természetesen a magas felszereltségű GT-line kivitel mutat a legjobban, ennél látványosabbak a részletesebb rajzolattal rendelkező lökhárítók.

Oldalról láthatjuk a „2020-as évek kötelező trendjei” szakmai iránymutatás minden tételét, a hátsó ajtó kilincsét az ablak sarkába rejtették, a C oszlop pedig kapott egy fekete műanyag betétet, akárcsak az összes többi oszlop, így élvezhető a lebegő tetővel feldobott sziluett, hátul lezárásként egy sportos spoilerrel.

A hátsó lámpatestek az elsőkre rímelnek, itt is éles kanyarral indulnak lefelé az autó két szélén, és bár közös dekorációs csík köti őket össze, a LED-ek fénye nem alkot hidat, mint például a Kia ProCeed esetén.

Méretét tekintve telibe találja a kompakt kategóriát, 4440 mm hosszú, 1850 mm széles és 1435 mm magas az ötajtós kivitel. Így némileg nőtt az előd Ceedhez képest, hossza 3,5 centiméterrel több, a tengelytáv 7 centiméterrel növekedett, de a szélességre is figyelni kell parkoláskor, mert ez is több kereken 5 centiméterrel.

A kombi lesz a nagy durranás ‒ Kia K4 Sportswagon

A Kia K4 Sportswagon a maga 4695 milliméteres kiterjedésével mindössze egyetlen hajszálnyival – egész pontosan 3 milliméterrel – marad alul a Skoda Octavia Combihoz képest, az ötajtós testvérmodellre viszont tekintélyes, 265 milliméteres pluszt ver rá.

A puttonyos verzió tengelytávolsága maradt a megszokott 2720 milliméter; a nyújtásra amúgy sem lett volna szakmai indok, hiszen a második sorban helyet foglalók lábtere a hírek szerint enélkül is fejedelmi.

A masszívabb hátsó túlnyúlás egyenes következménye, hogy a kombi hátsójába kereken 166 literrel több csomag fér, mint a csapott hátú kivitelébe. Bár a végeredményként kapott 604 literes, meglehetősen öblös raktérkapacitás jelentősen rálicitál az ötajtós bendőjére, valamivel mégis szűkösebb a leköszönő Kia Ceed kombi 625 literes, illetve a szegmens etalonjának tartott Octavia kombi 640 literes csomagterénél.

Amennyiben a maximális helykihasználás a cél, a hátsó üléstámlák ledöntésével egészen 1439 literig bővíthetjük a rakteret. A kombi esetén a hajtásláncok megegyeznek a ferdehátúéval.