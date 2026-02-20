Jobbról-balról érkeznek a hírek gyárbezárásokról, csökkenő eladásokról, racionalizált működésről. Mondhatnánk, hogy autóipari válság van kialakulóban, de úgy tűnik, a Kia erről nem akar tudomást venni. A dél-koreai vállalat ugyanis a nadrágszíj meghúzása helyett bővít, előre menekül, a gázra lép.
Ráadásul egyszerre több asztalnál szállnak játékba, és teszik meg tétjeiket. Nekik van az egyik legnépesebb villanyautós kínálatuk, a nemrég tesztelt PV5-össel pedig egy komplett elektromos haszongépjármű-család alapjait rakták le.
Csakhogy a belső égésű motorokról, hibridekről sem mondanak le, sőt ebben az irányban is fejlesztenek. Így a nyugdíjba küldött Ceed helyét a globális piacon már bemutatott K4-es veszi át, szedán helyett a nálunk népszerűbb ötajtós és kombi karosszériával. Kiemelten fontos típus ez, mert hiába törnek előre a szabadidő-autók, azért a magyar családok számára ez a klasszikus kompakt méret még mindig az egyik legpraktikusabb, legjózanabb választás. Nem is beszélve a céges eladásokról, amelyekben a Ceed kiemelkedően sikeresen szerepelt.
A csütörtökön tartott hazai bemutatón próbálhattuk ki először K4-est magyar utakon, igaz, a viharos, havas idő nemcsak a fotók elkészítését, de az első objektív tapasztalatok begyűjtését is megnehezítette. Ennek ellenére rengeteg érdekes információ kiderült a K4-esről, lássuk sorjában!
Külső
A Mexikóban gyártott ötajtós újdonság már a villanyhajtású modellcsalád tervezési filozófiája szerint készült, ránézésre tökéletesen illik az EV sorozatba. A frontrészt manapság markánsan meghatározó nappali menetfény itt is egy hosszú vízszintes és függőleges ívből áll, amelyek a motorháztetőnél egyesülnek.
A Kia szerint ez egyfajta csillagtérkép, futurisztikus elem, és ezt az állítást tényleg nehéz cáfolni, ma már messziről ki lehet szúrni az új Kia típusokat a fénylő derékszög miatt.
Maradt valami a sokat emlegetett, Ceed esetén mindig kiemelt tigrisarcból, itt is van egy törés a hűtőrácsban középen. Természetesen a magas felszereltségű GT-line kivitel mutat a legjobban, ennél látványosabbak a részletesebb rajzolattal rendelkező lökhárítók.
Oldalról láthatjuk a „2020-as évek kötelező trendjei” szakmai iránymutatás minden tételét, a hátsó ajtó kilincsét az ablak sarkába rejtették, a C oszlop pedig kapott egy fekete műanyag betétet, akárcsak az összes többi oszlop, így élvezhető a lebegő tetővel feldobott sziluett, hátul lezárásként egy sportos spoilerrel.
A hátsó lámpatestek az elsőkre rímelnek, itt is éles kanyarral indulnak lefelé az autó két szélén, és bár közös dekorációs csík köti őket össze, a LED-ek fénye nem alkot hidat, mint például a Kia ProCeed esetén.
Méretét tekintve telibe találja a kompakt kategóriát, 4440 mm hosszú, 1850 mm széles és 1435 mm magas az ötajtós kivitel. Így némileg nőtt az előd Ceedhez képest, hossza 3,5 centiméterrel több, a tengelytáv 7 centiméterrel növekedett, de a szélességre is figyelni kell parkoláskor, mert ez is több kereken 5 centiméterrel.
Galéria havas eső helyett szikrázó napsütésben készült fotókkal:
A kombi lesz a nagy durranás ‒ Kia K4 Sportswagon
A Kia K4 Sportswagon a maga 4695 milliméteres kiterjedésével mindössze egyetlen hajszálnyival – egész pontosan 3 milliméterrel – marad alul a Skoda Octavia Combihoz képest, az ötajtós testvérmodellre viszont tekintélyes, 265 milliméteres pluszt ver rá.
A puttonyos verzió tengelytávolsága maradt a megszokott 2720 milliméter; a nyújtásra amúgy sem lett volna szakmai indok, hiszen a második sorban helyet foglalók lábtere a hírek szerint enélkül is fejedelmi.
A masszívabb hátsó túlnyúlás egyenes következménye, hogy a kombi hátsójába kereken 166 literrel több csomag fér, mint a csapott hátú kivitelébe. Bár a végeredményként kapott 604 literes, meglehetősen öblös raktérkapacitás jelentősen rálicitál az ötajtós bendőjére, valamivel mégis szűkösebb a leköszönő Kia Ceed kombi 625 literes, illetve a szegmens etalonjának tartott Octavia kombi 640 literes csomagterénél.
Amennyiben a maximális helykihasználás a cél, a hátsó üléstámlák ledöntésével egészen 1439 literig bővíthetjük a rakteret. A kombi esetén a hajtásláncok megegyeznek a ferdehátúéval.
Beltér
Beülve mondhatni a tipikus Kia-kabint kapjuk meg logikát, kialakítást tekintve. Itt is adott az évek óta használt és bevált vízszintes dupla kijelzős panel, amiben a szokásos kettő helyett már három, egymásba érő kijelzőszegmens lakik. Adott a régi időket idéző 12,3 colos műszeregység, mellette egy klímának dedikált 5,3 colos rész, majd jobb oldalon ott a fedélzeti rendszert, és minden digitális funkciót vezérlő képernyő, 12,3 collal.
Magasabb felszereltségnél ez még kiegészül a szintén nagy méretű szélvédőre vetített head-up display képével. Így teljes a digitális kavalkád, de a gombokról sem mondtak le a Kiánál, mert a “biztonságos irányításhoz ezek alapvetőek”.
Tökéletesen igazuk van, beülve azonnal, ösztönösen lehet tudni, hol kell állítani a klíma hőfokát, egy szemvillanás alatt állíthatjuk a hangerőt, de a menürendszer legfontosabb állomásai is külön gombsort kaptak. A menürendszer átlátható, gyors, ugyanaz, mint amit az EV4-tulajok megkapnak pár millióval drágábban.
Az alul-felül lapított volán kellően vastag, egész puha borítást kapott, és a GT-line esetén háromküllős kivitelben készült, kéttónusú biobőr bevonattal, a többi kivitel egyszínű kormányt kap két küllővel.
A fekete-fehér kontrasztja uralja a jól felszerelt utasteret, de a józan árazású, szalonban kiállított darabok mutatták meg a K4 igazi arcát, ami főleg fekete, még némi feketével meghintve.
Mivel van még manuális váltó a kínálatban, így nem volt értelme teljesen áttervezni a középkonzolt, nincs lebegő, mozgatható tároló, az automata esetén is megkapjuk a régi, jól bevált váltókart, előtte a mobiltöltő állomással, mögött két méretes pohártartóval.
Kényelmes, de átlagos oldaltartású az első két ülés, amelyekhez akár szellőzés is kérhető a fűtés mellé. A szűk fejtér meglepő volt az első sorban, napfénytetővel bizony nincs egyujjnyi hely a tetőkárpitig 184 centiméteres magasság mellett.
A második sorban viszont szellősebb a fejtér, és maga mögött is volt még a térdeknél négyujjnyi hely, az ülőlap jó magasságot ad, és egész komfortosra párnázott, a könyöklőben ott a két pohártartó, az ajtózsebekben pedig elfér a félliteres palack. Külön szellőzőből is jutott hátra, a szokásos USB-C töltőpontok mellé.
Csomagtartója 438 literes (a később érkező hibrid 328 literes lesz), ami derék érték, de nyilván sokakat elcsábít majd a 604 literes kombi puttonya. Az ülések 60:40 arányban dönthetők, és van sílécalagút is.
Technika
A motorpaletta alapját az 1,0 literes T-GDi turbómotor adja a maga 115 lóerős teljesítményével, amelyet alapesetben egy klasszikus, hatfokozatú, manuális váltóval gangolhatunk. Ezt az erőforrást tisztán belső égésű formában, vagy lágy hibrid (mild hibrid) rásegítéssel is kérhetjük – utóbbi felállásnál megnyílik a lehetőség, hogy az extralistáról egy kényelmesebb, hétfokozatú, dupla kuplungos, automata váltót is bepipáljunk.
Ha komolyabb dinamikára és megnyugtatóbb erőtartalékra vágyunk, az 1,6 literes T-GDI benzines felé érdemes kacsingatni. Ennél a blokknál a villámgyorsan kapcsoló, hétfokozatú, dupla kuplungos egység már az alapfelszereltség része, a motor erejét pedig vérmérsékletünktől függően választhatjuk meg: 150, illetve 180 lóerős kivitelben is rendelhető a négyhengeres.
A hajtásláncok kínálata a tervek szerint később, 2026 folyamán válik teljessé egy klasszikus, öntöltő (full) hibrid rendszer érkezésével. Bár a villanyosítás ebbe az irányba halad, konnektoros (PHEV) verzió nem készül a K4-ből.
Vezetés
Szakadó hóesésben félórás próba nem mondható komoly tapasztalatszerzésnek. Az érezhető volt, hogy az alacsony, merev karosszériával egész jól mozog a 180 lóerős, 1,6 literes T-GDI motorral szerelt Kia K4, a futómű inkább a feszes kategóriába sorolható. A kormánynak van megfelelő súlya, a fékekre taposva progresszíven, kiszámíthatóan emelkedik a fékerő, ez még klasszikus technika, ahol nem kavar be a vezetési érzetbe a hibrid hajtáslánc kettőssége.
A hétsebességes, dupla kuplungos váltó a konstrukcióhoz méltóan gyorsan kapcsol, ha már eldöntötte az elektronika, hogy itt az idő a váltásra. Viszont valamiért szereti kihasználni a teljes fordulatszám-tartományt, és hagyja felpörögni az amúgy kellemes hangú négyhengeres motort.
Hasznos a 360 fokos képet adó kamera, nem csak kötelező kört pipáltak ki vele, hanem tényleg segíti a parkolást, és megkönnyíti a városi manőverezést. Zajszigetelésről, mélyebb menettulajdonságokról a latyakban haladva, tetőn dübörgő esőcseppekkel és jégdarabokkal nehéz bármit mondani, ezek megtapasztalása és megfejtése a hosszabb hazai teszten lesz majd esedékes.
A biztonsági csomag is hiánytalan, ennél a modellnél is hasznos a sávváltáskor megjelenő, holtteret mutató kamerakép a műszeregységen, fejlett az adaptív tempomat sávtartóval, elöl-hátul rendszerek figyelik az ütközés esélyét, és ha kell, hang- és fényjelzés után fékezéssel csökkentik a veszélyt.
Költségek
A Kia K4 még kínál manuális váltót, az egyliteres alapmotor 115 lóereje mellé ezt kapjuk 9 749 000 forintért. Ugyanezt automatával csak 48 voltos mild hibrid formában rendelhetjük, ami már 10 449 000 forintos vételárat jelent, a négyhengeres árai pedig 150‒180 lóerővel 12,1‒13,6 millió forint között szórnak kiviteltől függően.
Aki már ebben gondolkodik, annak csábító a külső-belső megjelenést tekintve külön polcra pakolt GT-line, amivel megkapjuk azokat az extrákat, amitől igazán különleges tud lenni egy K4-es. Ilyen például a digitális kulcs, a Harman/kardon hangrendszer, az ülésszellőzés elöl, vagy az ülésfűtés a második sorban. A metálfényért 225 ezret kérnek a Kiánál, tehát egy tényleg mindennel teletömött K4 modern kényelmi és biztonsági extrák hadával is megáll 13-14 millió között.
Összegzés
A Kia érezhetően komoly hangsúlyt helyez az elektromos autókra, de felmérve a piacot látják az igényt a belső égésű motorral szerelt típusokra is. Ezért hozták Európába is a K4-est, ami pótolja a Ceed után maradt űrt, és nagyobb méretével, valamint a kombi karosszériával lehet keresnivalója a hazai magánvásárlóknál ugyanúgy, mint a céges flottás megrendeléseknél. Abszolút modern, de konzervatív darab lett, markáns karakter nélkül. Az is látszik, hogy a kabátot már nem rá szabták, a stílust a külső-belső megjelenést az EV-vonal határozta meg.
A motorpaletta pedig ugyanaz, mint amit az Xceed is megkap, tehát a K4 nem egy nagy lendülettel, új motorokkal piacra törő darab. Inkább egy beugró szereplő, akinek énekelni kell, amíg lemegy a függöny, és lassan kikopnak a benzines kompakt autók. A kérdés már csak az, hogy milyen lassan eresztik le azt a függönyt.
|Mellette ‒ Ellene
|
|