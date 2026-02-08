A Stellantis pénteken 22,2 milliárd eurós (aktuális árfolyamon 8,3 billió forint) költséget jelentett be, miközben átalakítja elektromos járművekkel kapcsolatos korábbi terveit, amelyek súlyosan érintették részvényeinek árfolyamát. A hagyományos autógyártók megfizetik az árát annak, hogy rosszul ítélték meg az elektromos járművekre való átállás fontosságát – írja a Reuters.

A milánói tőzsdén jegyzett részvények 30%-kal zuhantak, és ezzel a 2021-ben létrehozott Stellantis-csoport legalacsonyabb szintjét érték el. A visszaesés azt jelenti, hogy az értékvesztés most már meghaladja a vállalat piaci értékét.

Carlos Tavares korábbi vezérigazgató irányítása alatt – aki 2024 végén az amerikai értékesítés összeomlása miatt távozni kényszerült – a Stellantis célja az volt, hogy 2030-ra az európai értékesítés 100%-át és az amerikai értékesítés 50%-át teljes mértékben elektromos autók tegyék ki. Az egész iparágban a teljesen elektromos járművek tavaly az európai értékesítés 19,5%-át tették ki, ami komoly növekedést jelent, de messze elmarad a várakozásoktól.

Russ Mould, az AJ Bell befektetési igazgatója szerint a tények azt mutatják, hogy a Stellantis „rosszul becsülte meg, milyen gyorsan fog átállni a világ a belső égésű motorokról az elektromos meghajtásra”. Hozzátette azonban, hogy a kínai versenytársak sikere „felveti a kérdést, hogy a Stellantis elektromos járműveinek eladásait övező frusztrációja piaci problémákhoz köthető-e, vagy egyszerűen csak az, hogy a felhasználók nem szeretik a gyártó autóit”.

A 2025 második félévének eredményeiben szereplő költségek a Stellantis jelenlegi vezetője, Antonio Filosa által Tavares költségcsökkentéseinek tulajdonított minőségi problémákat is tükrözik. Elmondása szerint ezek miatt a Stellantis kénytelen volt világszerte 2000 mérnököt felvenni. A költségek között szerepelnek a csoport elektromos járművek ellátási láncának csökkentése, a gyenge termékminőség miatt módosított garanciális ügyek, valamint a korábban bejelentett európai létszámleépítések is.

A Stellantis jelenleg 19-21 milliárd euró közötti előzetes nettó veszteségre számít a 2025-ös pénzügyi év második felében, és idén nem fizet osztalékot sem. A vállalat február 26-án teszi közzé a 2025-ös év második felének és egész évének végleges eredményeit.