A Tychy-ben található Stellantis üzem egyike annak a két gyárnak, amelyet a francia-olasz-amerikai autóipari óriás Lengyelországban működtet, és mintegy 2300 embert foglalkoztat. A tulajdonos az üzem munkaerejének közel egyharmadát leépíti az európai autóipar széles körű válsága miatt.

A következő hónapokban 740 munkavállalót érint majd az önkéntes távozási program, ami a munkaerő közel 30%-os leépítését jelenti.

Grzegorz Maślanka, a gyár Szolidaritás szakszervezetének elnöke hétfőn elmondta, hogy a Stellantis üzemmel együttműködő környékbeli beszállítóknál további leépítések várhatók, amelyek akár további 3500 embert is érinthetnek.

A szakszervezet követelése egyértelmű: „a munkavállalóknak önkéntesen kell dönteniük a jövőjükről – ahogy azt a program neve is sugallja –, nem pedig kényszer hatására.”

Európai szintű probléma

A Tychy-i gyárban – amely olyan hibrid modellekre specializálódott, mint a Jeep Avenger, a Fiat 600 és az Alfa Romeo Junior – bejelentett visszavágások nem egyedi esetek, hanem az EU-s szintű leépítési hullámba illeszkednek.

Az autóipar régóta az európai ipari modell egyik tartóoszlopa. Az ágazat közvetlenül mintegy 6 millió embert foglalkoztat, és hasonló számban dolgoznak a kapcsolódó iparágakban is. A lengyel pénzügyi portál, a Money.pl adatai szerint azonban csak 2024-ben és 2025 elején az európai vállalatok mintegy 100 000 fős leépítést jelentettek be.

A német statisztikai hivatal adatai szerint 2025 harmadik negyedévében 48 700-zal kevesebben dolgoztak az ország autóiparában, mint egy évvel korábban. A jelenlegi, 721 400 fős foglalkoztatottsági szint 14 éves mélypontnak számít.

Satuban az USA és Kína között

Szakértők szerint az európai autóipar gyengélkedésének egyik fő oka, hogy az öreg kontinens gyártói a kínai és az amerikai protekcionizmus közé szorultak.

A Kínából érkező elektromos autók eladásai – amelyek előállítása gyakran olcsóbb, technológiailag pedig fejlettebbek – gyorsan nőnek az EU piacán, annak ellenére is, hogy 2024-ben magasabb vámokat vezettek be a kínai elektromos járművekre.

Ezzel párhuzamosan az európai autóexport az amerikai piacra jelentősen megdrágult a Donald Trump adminisztrációja által kivetett új vámok következtében. A Németországból az Egyesült Államokba irányuló autóexport mintegy 15%-kal esett vissza 2025 első három negyedévében.