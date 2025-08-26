Az összes német iparág közül az autóiparban volt a legnagyobb a létszámcsökkenés a vizsgált időszakban – áll az EY tanácsadó cég tanulmányában.

A tavaly június végétől számított egy évben csaknem 114 ezer alkalmazott vesztette el állását az iparban, ami két százalékos csökkenést jelent. A 2019-es világjárvány előtti szinthez képest jelenleg 245 ezerrel kevesebben dolgoznak az ipari szektorban, ami a foglalkoztatottak számának 4,3 százalékos csökkenésének felel meg.

Az elmúlt egy évben a létszámcsökkentések a gépipart és a kohászatot is érintették, 17 ezerrel, illetve 12 ezerrel mérséklődött a foglalkoztatottak száma, miközben a vegyiparban és a gyógyszeriparban nem volt elbocsátás. Az autóipar kiugróan a legnagyobb létszámcsökkenést szenvedte el.