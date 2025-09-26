Lassuló mértékben növekvő piac, túlbecsült ütemű elektromos átállás, egyre erősebb kínai konkurencia, emelkedő bér- és energiaköltségek, észak-amerikai védővámok: Európa autóiparára rájár a rúd, és senkit nem sújtanak erőteljesebben a problémát, mint Németországot, ahol a nemzeti össztermék 5-6 százalékát adja az autóipar

Csak az elmúlt két évben mintegy 55 ezer embert bocsátottak el a németországi autógyártók és elsővonalbeli beszállítóik – minél mélyebbre megyünk a beszállítói láncban, annál kisebb cégekről beszélünk, és annál nehezebb összegezni a veszteségeket, a gazdasági és emberi hatások ettől függetlenül letaglózóak.

Ezzel azonban még nincs vége az elbocsátásoknak, írja a Bloomberg gyűjtésére hivatkozva az Autonews Europe. A Bosch a tavalyi leépítések után most újabb 13 ezer (túlnyomórészt németországi) munkahely megszűnését jelentette be, a Ford kölni üzemében ezer embertől válnak meg hamarosan.

Mindent összevetve már mostan legalább 100 ezer fővel csökken 2030-ra a német autóiparban foglalkoztatottak száma; ez az iparág teljes dolgozói állományának a 14 százaléka. Az elkövetkező években azonban további létszámcsökkentésről is határozhatnak az iparági szereplők.

Az alábbi táblázat a 2024 óta bejelentett, és legkésőbb 2030-ra megvalósuló elbocsátásokat tartalmazza (forrás: Bloomberg)

Vállalat Tervezett elbocsátások Egyéb info Volkswagen 35 000 2030-ig Robert Bosch 18 500 mobilitási és autonóm vezetési üzletág ZF 14 000 2028 végéig Continental 10 150 kutatás és fejlesztés (Németország és EU), gyárbezárások Audi 7500 2029-ig (a teljes német dolgozói állomány 14%-a) Schaeffler 4700 2029-ig (a teljes német dolgozói állomány több mint 50%-a) Porsche 1900 2029-ig Ford 1000 Kölni villanyautó-gyár

Belgiumban egy teljes autógyár megszűnt, háromezer ember került az utcára, mert olyan típust gyártottak, amire nem volt kereslet