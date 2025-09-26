Lassuló mértékben növekvő piac, túlbecsült ütemű elektromos átállás, egyre erősebb kínai konkurencia, emelkedő bér- és energiaköltségek, észak-amerikai védővámok: Európa autóiparára rájár a rúd, és senkit nem sújtanak erőteljesebben a problémát, mint Németországot, ahol a nemzeti össztermék 5-6 százalékát adja az autóipar
Csak az elmúlt két évben mintegy 55 ezer embert bocsátottak el a németországi autógyártók és elsővonalbeli beszállítóik – minél mélyebbre megyünk a beszállítói láncban, annál kisebb cégekről beszélünk, és annál nehezebb összegezni a veszteségeket, a gazdasági és emberi hatások ettől függetlenül letaglózóak.
Ezzel azonban még nincs vége az elbocsátásoknak, írja a Bloomberg gyűjtésére hivatkozva az Autonews Europe. A Bosch a tavalyi leépítések után most újabb 13 ezer (túlnyomórészt németországi) munkahely megszűnését jelentette be, a Ford kölni üzemében ezer embertől válnak meg hamarosan.
Mindent összevetve már mostan legalább 100 ezer fővel csökken 2030-ra a német autóiparban foglalkoztatottak száma; ez az iparág teljes dolgozói állományának a 14 százaléka. Az elkövetkező években azonban további létszámcsökkentésről is határozhatnak az iparági szereplők.
Az alábbi táblázat a 2024 óta bejelentett, és legkésőbb 2030-ra megvalósuló elbocsátásokat tartalmazza (forrás: Bloomberg)
|Vállalat
|Tervezett elbocsátások
|Egyéb info
|Volkswagen
|35 000
|2030-ig
|Robert Bosch
|18 500
|mobilitási és autonóm vezetési üzletág
|ZF
|14 000
|2028 végéig
|Continental
|10 150
|kutatás és fejlesztés (Németország és EU), gyárbezárások
|Audi
|7500
|2029-ig (a teljes német dolgozói állomány 14%-a)
|Schaeffler
|4700
|2029-ig (a teljes német dolgozói állomány több mint 50%-a)
|Porsche
|1900
|2029-ig
|Ford
|1000
|Kölni villanyautó-gyár
Belgiumban egy teljes autógyár megszűnt, háromezer ember került az utcára, mert olyan típust gyártottak, amire nem volt kereslet