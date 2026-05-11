Első ránézésre olyan volt a helyszín, mintha egy kaszkadőrmutatvány után állították volna meg a forgatást. A valóság azonban sokkal prózaibb – és veszélyesebb – volt: a kanadai Brit Kolumbia Delta városában egy motorkerékpár és egy BMW ütközött, a kétkerekű pedig az ütközés erejétől a levegőbe repült, majd egy közlekedési lámpán akadt fenn. A baleset május 9-én, szombaton történt.

A Global News beszámolója szerint a rendőrség nem sokkal délután három óra előtt kapott bejelentést az esetről. A helyszínen készült fotók egészen szürreálisak, a járókelők és autósok közül többen először észre sem vették, hol van a másik jármű, amellyel a BMW ütközhetett.

Egy szemtanú is arról beszélt, hogy először csak az összetört autót látta, majd amikor felnézett, akkor tűnt fel neki a magasban fennakadt motorkerékpár. A látvány valóban inkább illett volna egy videójátékba vagy egy hollywoodi üldözéses jelenetbe, mint egy hétköznapi közúti balesethez.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a motorost kórházba vitték, sérülései súlyosak, de nem életveszélyesek. Az autó vezetője nem sérült meg. A FOX helyi beszámolója szerint a baleset után a környéken forgalomkorlátozás volt, amíg a hatóságok és a mentőegységek eltávolították a járműveket és a szétszóródott törmeléket.

A történet természetesen gyorsan bejárta az internetet, ahol sokan azon találgattak, milyen sebesség és milyen becsapódási szög kellett ahhoz, hogy egy motorkerékpár ilyen magasan, ennyire valószerűtlen helyen álljon meg. A pontos körülményeket a hatóságok vizsgálják, de az biztos: ennél látványosabban kevés baleset figyelmeztet arra, mennyire kiszámíthatatlan következménye lehet egy kereszteződésben történt ütközésnek.