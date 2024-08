Magától értetődő, hogy bármely autónak többet kell nyújtania közvetlen elődjénél. A Temerario esetében azonban a Lamborghini presztízskérdést csinált ebből, és egy olyan modellt építettek, ami egyszerre erősebb, gyorsabb, takarékosabb, tisztább, áramvonalasabb, tágasabb, biztonságosabb, és még a digitális tartalmak terén is jobban áll, mint elődje.

Versenytechnológiákkal jön a legújabb Lamborghini 1 /54 Fotó megosztása: 2 /54 Fotó megosztása: 3 /54 Fotó megosztása: 5 /54 Fotó megosztása: 6 /54 Fotó megosztása: 7 /54 Fotó megosztása: 9 /54 Fotó megosztása: 10 /54 Fotó megosztása: 11 /54 Fotó megosztása: 13 /54 Fotó megosztása: 14 /54 Fotó megosztása: 15 /54 Fotó megosztása: 17 /54 Fotó megosztása: 18 /54 Fotó megosztása: 19 /54 Fotó megosztása: 21 /54 Fotó megosztása: 22 /54 Fotó megosztása: 23 /54 Fotó megosztása: 25 /54 Fotó megosztása: 26 /54 Fotó megosztása: 27 /54 Fotó megosztása: 29 /54 Fotó megosztása: 30 /54 Fotó megosztása: 31 /54 Fotó megosztása: 33 /54 Fotó megosztása: 34 /54 Fotó megosztása: 35 /54 Fotó megosztása: 37 /54 Fotó megosztása: 38 /54 Fotó megosztása: 39 /54 Fotó megosztása: 41 /54 Fotó megosztása: 42 /54 Fotó megosztása: 43 /54 Fotó megosztása: 45 /54 Fotó megosztása: 46 /54 Fotó megosztása: 47 /54 Fotó megosztása: 49 /54 Fotó megosztása: 50 /54 Fotó megosztása: 51 /54 Fotó megosztása: 53 /54 Fotó megosztása: 54 /54 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Bizonyára feltűnt, hogy a felsorolásból kimaradt a tömeg. Nem véletlenül: míg a Temerario száraz tömege 1690 kg, a Huracán legnehezebb kivitele is csupán 1542 kilót nyomott folyadékok nélkül, de készült belőle 1339 kilogrammos verzió is, írja a Wikipedia. Hiába, a plug-in hibrid hajtáslánc akkumulátora és három villanymotorja megkerülhetetlen ballasztot jelent – cserébe viszont nagyobb motorteljesítményt is, aminek köszönhetően egy lóerőnek mindössze 1,84 kilogrammot kell mozgatnia. A Huracán esetében 2,09 kg / LE volt a legjobb valaha elért érték…

Hajtáslánc

A hajtáslánc lelke a vadonatúj fejlesztésű 4,0 literes V8-as turbómotor, amely 800 lóerőt ad le 9000-9750/perc fordulatszám-tartományban. Igen, ez nem elgépelés: az L411 belső kódjelű motor csak 10.000/percnél szabályoz le, ami még a hipersportautók világában sem mindennapi. A szelepemelő himbákat ennél is nagyobb, akár 11 ezret elérő fordulatszámra méretezték.

A Temerario 1981 óta az első olyan középmotoros Lamborghini, ami V8-as motort kapott, és a márka első olyan sportmodellje, amelybe turbómotort szereltek.

A motorblokkot a motorsportban alkalmazott ötvözetből építették, a főtengelyen – szintén az autóversenyzés világából átemelt megoldással – egy síkban helyezkednek el a forgattyúcsapok, a motorhoz új hűtési rendszert fejlesztett, a hengerfejek temperálására szolgáló csatornákat 3D nyomtatóval kialakított öntőformával hozták létre.

A motort két, nagy átmérőjű turbófeltöltő táplálja levegővel, a töltőnyomás 2,5 bar. A turbólyukat a motor és a duplakuplungos sebességváltó közé beépített villanymotor hidalja át. Ez a villanymotor ugyanúgy 110 kW-os, mint az a kettő, amelyek az első tengelyt hajtják. Míg azonban a száraz karteres benzinmotor mögé integrált, indítómotorként és generátorként is szolgáló egység legnagyobb forgatónyomatéka 300 Nm, a két elülső villanymotor együtt akár 2150 Nm-t tud leadni.

Ha mind a négy motor összedolgozik, a hajtáslánc rendszerteljesítménye eléri a 920 lóerőt. Az új Lamborghini mindössze 2,7 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, a végsebesség a 343 km/óra.

A nyolcfokozatú sebességváltó különösen kompakt, tömege (az elektromos komponensek nélkül) kisebb, mint a Huracán hétfokozatú egységéé. A nyolcadik fokozat különösen hosszú, fordulatszám-csökkentő áttételt kapott, így csökkentve a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást. Szintén ezt a célt szolgálja, hogy a Temerario képes pusztán villanymotorjai segítségével haladni (190 LE maximális teljesítménnyel), bár nem sokat: a kapacitás mindössze 3,8 kWh, ám ez is elegendő ahhoz, hogy bizonyos menethelyzetekben ki-kikapcsoljon a belső égésű motor. Ez olyan jól működik, hogy a Temerario szabványos CO 2 -kibocsátása fele akkora csupán, mint a az elődmodell Huracáné. Mindhárom villanymotor képes visszatáplálni az akkumulátorba, amely kívülről is tölthető 7 kW-os otthoni töltőről, mindössze 30 perc alatt.

Dizájn és aerodinamika

A vázszerkezet ugyanúgy alumínium spaceframe, mint eddig, de új ötvözeteket és főleg új, üreges öntési eljárást alkalmaztak, így kevesebb elemből áll, és nagyobb torziós szilárdságú, mint a Huracán váza volt.

Az aerodinamikai rendszer kialakításakor három célt igyekeztek megvalósítani: a nagysebességű stabilitást, a hibrid hajtáslánc extra hűtési igényének a kielégítését, valamint az optimális fékteljesítményt. Minden formai elemnek áramlástani szerepet is adtak, kezdve a lámpákkal: a hatszögletű nappali fények öblében légbevezető kürtőt alakítottak ki, a keskeny fényszórók alatt szintén légterelő csatornák találhatók, amelyek részben az első fékek hűtéséért is felelnek.

A hatszögletű motívum az autó számtalan pontján visszatér, a tükröktől és töltőnyílásoktól kezdve a hátsó lámpákon át a hatalmas központi kipufogóig.

A V8-as motor központi dizájnelemként uralja az utasfülke mögötti szakaszt, az itt kialakított „völgy” a lehető legtöbb levegőt szállítja a hátsó légterelőhöz, miközben magához motorhoz és a turbókhoz a B-oszlop mögött kialakított nyílásokon keresztül áramlik a levegő.

A fenéklemez kialakítása a leszorítóerő fokozását szolgálja, a hátsó diffúzor felülete 70 százalékkal nagyobb, mint a Huracán EVO-é volt. Ugyanehhez az elődmodellhez viszonyították a fékrendszer hűtési hatásfokát: itt a féktárcsák 20, a féknyergek 50 százalékkal hatékonyabb hűtést kapnak, köszönhetően a részben ide kifejlesztett, részben a Revueltótól átemelt rendszernek. Szintén hatékonyabb a hajtáslánc hűtése (+30%), amit a villanymotorok és az akkumulátor igényel is.

Utastér és ergonómia

Az utastérben 18 irányban állítható, hűthető és fűthető ülések teremtenek ideális üléshelyzetet, a kezelőszerveket a vezető közelében helyezték el, a műszerfalon hatszögletű szellőzőnyílásokat találunk. A szénszálas elemekkel gazdagított kormánykerék vadonatúj fejlesztés, kialakítása során a motorsportból merítettek ihletet. A bal oldalon elhelyezett tárcsával aktiválhatók a különböző üzemmódok; a hétköznapi használat során igen praktikus emelőgomb, amivel növelhető a szabad hasmagasság; a rajtautomatika gombja, valamint az irányjelzők kezelőszervei.

Az említett üzemmódokból bőven áll rendelkezésre. Alapból van a Città (városi), Strada (országúti), Sport, Corsa (verseny) és Corsa Plus – utóbbi teljesen kikapcsolja a menetstabilizálót. Az elektromos komponensek háromféleképpen vezérelhetők, az energiaáramlás kívánt irányától függően: van a töltés, a hibrid és a Performance. Újdonság a kormány jobb oldaláról vezérelhető, három fokozatban szabályozható drift üzemmód.

A vezető előtt 12,3 colos digitális műszeregység, a középkonzolon 8,4 colos multimédiás kijelző található, és harmadikként az utas elé is beépítenek egy 9,1 colos monitort.

Nem csak a belső dizájn újult meg, de a helykínálat is nőtt: a fejtér 34, a lábtér46 mm-rel nagyobb, mint a Huracánban, a látómező is szélesebb. A Lamborghini szerint akár egy kétméteres vezető is kényelmesen elfér az autóban, még bukósisakban is. Az orrban 112 literes csomagtartót alakítottak ki, ez kettő kézipoggyász elhelyezésére elegendő; az ülések mögött is akad némi hely az apróságok számára.

Alleggerita csomag

Először fordul elő a Lamborghininél, hogy egy új modellhez annak premierjével egy időben mutatnak be tömegcsökkentő csomagot. A kifejezetten a pályahasználatot támogató Alleggerita csomag akár 25 kilót meghaladó fogyókúrát eredményez, köszönhetően a szénszálas kompozit aerodinamikai és borítóelemeknek, a vékonyabb üvegből készített hátsó szélvédőnek és a polikarbonát oldalsó ablakoknak, valamint a titán kipufogórendszernek.

Ha ez túlzás, létezik egy egyszerűbb karboncsomag, amelyben csak a külső tükörházak, a hátsó diffúzor és az oldalsó légbeömlők burkolata készül szénszálas kompozitból – ez 1820 grammos tömegcsökkentést eredményez.

Digitális tartalmak

A szokásos multimédiás és navigációs funkciók, valamint okostelefonos távdiagnosztika mellett különleges ajánlat a Lamborghini Vision Unit (LAVU), amely három kamerát alkalmaz: egyet, amely a szélvédő tetejéről néz előre, az útra vagy versenypályára; egy másodikat, amely ugyaninnen veszi a vezetőt; és egy harmadikat, amely az utastér hátsó részéből tekint előre, egy képben összesítve a kezelőszerveket és a külvilágot.

A rendszernek kettős funkciója van. A telemetriai nem csupán rögzíti a versenypályán mutatott teljesítmény minden paraméterét, de memóriája a világ 150 versenypályájának minden adatát tartalmazza, így a pilóta azonnal összevetheti saját eredményeit az optimális értékekkel. A pályán megtett köröket fedélzeti videorendszerrel rögzíthetik a felhasználó, a telemetriai adatok összenézhetők a képpel – a rendszer a sofőr okosórájának integrálásával még a pulzusszámot is képes megfigyelni.

A másik csupán a szórakozást szolgálja: a fedélzeti kamerákkal rögzített felvételekből akár két percnyi anyagot megoszthatunk barátainkkal.

Gyári videók

Az alábbi filmekből megismerheted a Temerario hajtásláncát, valamint külső és belső részleteit.

a videó a hirdetés után indul