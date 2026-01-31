Az idei év első negyedében 10–12 ezer kátyú is keletkezhet a budapesti utakon az előző években megszokottakhoz képest hidegebb, csapadékos téli időjárás következtében. A Budapest Közút már most három műszakban, emelt létszámmal végzi ezek ideiglenes javítását – erről Molek Tamás, a társaság út-, híd- és műtárgy-igazgatója beszélt az InfoRádiónak nyilatkozva.

„A közúthálózat közel negyede nem megfelelő, rossz állapotú, beavatkozást igényel. A leromlott úthálózat állapotából adódóan az elmúlt évek azonos időszakához képest a több éve nem tapasztalt csapadékos, fagyos időjárási és a fagyási, olvadási ciklusok sűrű váltakozása erőteljes állapotromlást, kátyúsodást okozott és okoz” – mondta.

Annak ellenére, hogy a kátyúk megszüntetése egész évben zajlik, jelenleg a forgalomra veszélyes úthibák helyrehozásán, egyúttal a balesetveszély elhárításán van a hangsúly. A javításoknál alkalmazott technológia a hiba jellegétől, méretétől, az évszaktól és a hőmérséklettől függ: a mostani időjárási körülmények között leginkább hideg aszfaltozás alkalmazható.

Molek kitért arra is, hogy a burkolathibák ideiglenes javítására a lehető leghamarabb sor kerül, ugyanakkor

a végleges munkálatokkal – szabad kapacitás függvényében – várhatóan tavasz végére, esetleg nyár elejére végeznek majd.

