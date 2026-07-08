London legnevesebb úri szabóműhelyei a Savile Row utcában sorakoznak, ezért kapta erről a közterületről a nevét a Rolls-Royce most bemutatott, egyedi kivitelű Ghost szedánja.

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A Rolls-Royce Ghost Savile Row a méretre szabott férfiruházat tradicionális művészetét ünnepli. A kéttónusú fényezésben a fehér ing és a sötétkék öltöny klasszikus párosítása köszön vissza. A hagyományos coachline helyett a fehér fényezésen helyeztek el egy ezüst színű, kézzel festett vonalat, amely a diszkrét, minőségi férfi ékszerek (karóra, mandzsettagomb) hangulatát idézi fel.

Apropó: két mandzsetta-gomb is jár az autóhoz – a színezüstből készített darabok Emily-t, a márka szárnyas alakját mintázzák.

A kék-fehér színtársítás az utastérben is megjelenik, beleértve az elmaradhatatlan esernyőt. Kékek a szőnyegek és a biztonsági övek, a kárpitok szegése, a hímzések és a kontrasztos öltések világosszürkék, az ülések kék-fehér bőrözést kaptak. Az öltönyök hajszálcsíkos mintázatát idéző, függőleges öltésekkel először találkozhatunk Rolls-Royce fedélzetén.

Rolls-Royce Ghost II A legutóbb 2024-ben megújult Rolls-Royce Ghost kifinomult felfüggesztést, négykerék-hajtást és –kormányzást kínál, 6,75 literes V12-es benzinmotorja már 1600/perc fordulatszámon leadja maximális 850 Nm-es forgatónyomatékát, a csúcsteljesítmény 571 LE. Az 5545 mm hosszú karosszéria 3295 mm-es tengelytávon nyugszik, de létezik egy 170 mm-rel nyújtott kivitel is.

Ha lehajtjuk a hátsó könyöklőt, mögötte egy bélésanyagot idéző szövetbetét válik láthatóvá. Ha nem ismernéd fel: a geometrikus mintázat a Rolls-Royce goodwoodi otthonában található, kockára nyírt lombozatú fasort ábrázolja. Megvalósítása kilenc munkaórát vett igénybe: a hét különböző színben pompázó alkotás negyedmillió öltésből állt össze, a mesterek összesen 1830 méternyi (ez csaknem egy tengeri mérföld, ami 1852 m) cérnát használtak fel. A minta a megvilágított küszöbbetéteken köszön vissza.

Az ülések középvonalában egy-egy betét található, amely az öltönyök mellzsebéből kikandikáló zsebkendőre emlékeztet. Ezek mindegyikét 16 600 öltéssel kivitelezték, a két irányú hímzés szintén a ruhagyártásból ered.

A műszerfal, a kormánykerék küllői és az ajtók felső betétei fehér, míg a középkonzoli rekeszek fedele fekete fából készült. Az irányjelző karja, a hangerő-szabályozó gombok és a klímaberendezés kezelőtárcsái mind bőrborítást kaptak.