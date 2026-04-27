Magas hegyek között futó utakon előfordulnak a látszólag a semmibe tartó, vastag kavicsréteggel borított sávok – az úgynevezett vészfékező vagy menekülősávok – ezek az úthálózat-tervezés elengedhetetlen passzív biztonsági eszközei. Kifejezett céljuk, hogy biztonságosan és kontrolláltan megállítsák azokat a féknyomásukat vesztett kamionokat és autóbuszokat, amelyek egy hosszú ereszkedés során irányíthatatlanná válnak.

A megoldás történelmi háttere

A koncepció egyáltalán nem új találmány, eredete egészen az 1950-es és 60-as évekig, az Egyesült Államokba nyúlik vissza. Miután a Sziklás-hegység alattomos és meredek hágóin mindennapossá váltak a súlyos teherautó-balesetek, a mérnökök lépéskényszerbe kerültek: sürgősen megoldást kellett találniuk a fékmelegedés miatt elszabaduló többtonnás szerelvények biztonságos megállítására.

Ezt alapvetően kétféle módszerrel érik el:

A kavicságy: ez a legelterjedtebb típus. Lényegében egy mély, laza kaviccsal vagy zúzott kővel feltöltött medence. Amikor a kamion ráhajt, a kerekek azonnal „elsüllyednek” a laza szerkezetben. A gördülési ellenállás ilyenkor a sokszorosára ugrik, ami néhány tíz méteren belül állóra fékezi a járművet. Hatékonyságának ára a károkozás: a kerekek tengelyig süllyednek, a lökhárító, a hűtők, a futómű és az alváz gyakran sérül, és innen nem lehet egyszerűen kitolatni. A mentéshez speciális eszközök, mentőjárművek, daruk szükségesek.

A gravitációs rámpa: itt a menekülősáv meredeken felfelé, sokszor a hegyoldalnak vezet. Itt a fizika legelemibb törvénye dolgozik: a kinetikus energiát helyzeti energiává alakítják, amíg a jármű magától meg nem áll. Előnye, hogy gyakran kisebb kárt tesz a technikában, mint a kavicságy, viszont hatalmas a helyigénye, így csak speciális domborzati viszonyok között, hegyvidéken építhető ki hatékonyan.

Most egy amerikai kamionos a gyakorlatban mutatja meg, hogyan működik a rendszer. A videót készítő sofőr lába alól elfogyott a fékerő, a nagy tömegű szerelvény pedig egészen 145 km/óráig gyorsult a lejtőn Nyugat-Virginiában. Nem volt más választása, csak a kavicságy: jól látszik, hogy mennyi utat tett meg így is a teljes megállásig.