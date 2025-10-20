Kevés dolog okoz nagyobb elégedettséget egy autórajongó számára, mint mikor megcsodálhatja frissen lemosott járművét. De vajon létezik olyan, hogy túl gyakori mosás, és ezzel akár kárt is tehetünk a kocsiban?

Milyen gyakran érdemes autót mosni?

Ha az autó szemmel láthatóan koszos, természetes, hogy le akarjuk mosni. De ha hetente többször is beállunk a mosóba, vagy gőzborotvát ragadunk, esetleg kozmetikába visszük az autót, azt kockáztatjuk, hogy a kelleténél hamarabb fog megkopni autónk fénye. Emellett a rossz technika – például rossz minőségű kefék/rongyok, vagy a túl nagy nyomású vízsugár – karcolásokat, sőt akár festékleválást is okozhatnak.

A kemény víz szintén problémás lehet: a fehéren száradó vízfoltok idővel tompíthatják a fényezést.

Az autóápolással foglalkozó szakemberek szerint a túl gyakori mosás olyan apró karcolásokat eredményezhet, amelyeket csak polírozással lehet helyrehozni, az pedig nem olcsó mulattság.

Hogyan óvhatjuk a fényezést?

A tiszta, újszerű megjelenéshez nem feltétlenül kell minden nap lemosni az autót. Ha lehetséges, ne parkolj fák alatt, mert a madárürülék és a gyanta kárt tehet a fényezésben. Plusz a kerámiabevonatot is érdemes lehet megfontolni, amely tartósabb védelmet nyújt karosszériának, mint egy sima waxolás. Persze idővel ez is lekopik, pláne ha sokat mosod.

Általánosságban kéthetente ajánlott lemosni az autót, ritkábban használt és garázsban tartott járműveknél elég 3 hetente. Természetesen a körülmények is számítanak: poros, esős időben gyakrabban is látogathatjuk a mosót, mert ha egy makacs szennyeződés sokáig pihen a fényezésen, az legalább olyan káros, mintha túl sokat mossuk feleslegesen autónkat.

Nyáron különösen fontos eltávolítani a madárürüléket, leveleket és gyantát, mert a melegben ezek szó szerint ráéghetnek a fényezésre.

Közvetlen napsütésben sem érdemes mosni, mert a víz túl gyorsan elpárolog, és foltokat hagyhat.

Téli mosás

Elsőre lehet nem is veszed észre, de az utakra kiszórt só komoly kárt tehet az alvázban: ez a korrózió melegágya. Ezért télen érdemes legalább havonta egyszer lemosni az autót és az alvázat is. Ha nincs otthon rámpád, hogy ezt magad kivitelezd, számos cég kínál ilyen szolgáltatást, és egyáltalán nem horror áron.

Mire figyelj autómosáskor?

Kerüld az automata kefés mosókat és a háztartási mosószereket – ezek mind a fényezés ellensége. Használj pH-semleges autósampont és savas anyagoktól mentes tisztítószert a felnikre. Egyes gyártók, például a Mercedes-Benz, külön jóváhagyott samponokat ajánl matt fényezésű autóikhoz.

Az pedig, hogy hogyan használjuk a szivacsot, korábbi cikkünkből kiderül: