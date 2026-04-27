Már jó néhány év telt el azóta, hogy a Rezvani sokkolta a világot a Cadillac Escalade alapokra építkező Vengeance-szel, és legnagyobb meglepetésünkre a vásárlók valósággal sorba állnak érte. Az amerikai cég most tette közzé a fotókat a hetedik megépített példányról, és bár a külső dizájn továbbra is elképesztően túlzó, a show-t végül mégis az utastér lopja el.

Egy széria Escalade is meglehetősen vonzza a tekinteteket, különösen, ha az extralista megfelelően lett összeállítva. A Rezvani autóit azonban kifejezetten arra tervezték, hogy már kilométerekről magukra vonják a figyelmet, és a Vengeance pontosan ezt teszi. Az egyedi karosszériába öltöztetett monstrum úgy fest, mintha egyenesen egy sci-fi filmből lépett volna elő. A matt szürke fényezés alatt a modell Cadillac vonásai teljesen felismerhetetlenné válnak.

13 fotó

Az orr-részen új fényszórókat, egyedi hűtőmaszkot, vonószemeket és alsó védőlemezeket találunk, a teljesen egyedi motorháztető pedig úgy néz ki, mintha egy akciófilm kelléke volna. A masszív sárvédő-szélesítések és a vastag páncélzat eközben gondoskodnak arról, hogy a jármű akár a fegyveres támadásoknak is ellenálljon.

A Rezvani Motors a brutális megjelenést megfelelő hardverrel is megtámogatja. Az autó katonai stílusú defekttűrő abroncsokon gördül, megerősített futóművel és hőkamerás éjjellátó rendszerrel van felszerelve. A védelem részét képezik továbbá a sokkolóként is funkcionáló áramütő kilincsek, a füstfüggöny-képző rendszer és a beépített kommunikációs hálózat.

Tisztán a behemót SUV külső dizájnja alapján teljesen joggal gondolhatnánk, hogy az utastér egy lecsupaszított, militarizált bunker – mintha egy közúti harckocsiban ülnénk. Erről azonban szó sincs.

Ehelyett a beltér sokkal inkább egy luxus magánrepülőgép utasterére hajaz: a teret két hatalmas, bőrrel bevont “kapitányi” fotel uralja, az első válaszfalnál pedig két kisebb, felhajtható ülés kapott helyet. Az ülések között egy méretes hűtőszekrény bújik meg a tulajdonos kedvenc borainak és pezsgőinek, amit egy hatalmas képernyő, valamint az oldalsó panelekbe integrált iPadek egészítenek ki.

A Vengeance ráadásul a Rolls-Royce-okhoz hasonló, csillagos égboltot idéző tetőkárpittal (Starlight headliner) büszkélkedhet, és bőségesen ellátták prémium faborításokkal is. Bár a kabin általános formavilágán itt-ott már érződik a modell kora, a luxusérzet egy pillanatig sem megkérdőjelezhető.

Végeredményben tehát kapunk egy járművet, amely úgy néz ki, mintha a nyílt konfliktusra építették volna, valójában azonban sokkal inkább egy rendkívül drága módja annak, hogy kényelemben elkerüljük azt.