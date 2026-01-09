A kaliforniai különc gyártó már bemutatott pár eszement darabot, és legújabb alkotásuk sem tér el a kitaposott ösvényről: úgy néz ki, mintha egy videójáték főgonoszának garázsából gurult volna ki, a lemezek alatt pedig akár a Dodge Demon pokoli V8-asa is dolgozhat.

Tényleg képregénybe illő típuspalettát kínálnak, náluk készül a Cadillac Escalade alapjaira épített Vengeance és a Lamborghini Urusból faragott Dark Knight is, de a márka igazi arcát a Jeep Wranglerből mutálódott Tank adja.

A 2026-os modellévre teljesen megújult ez a szörnyeteg, és bár a forma ismerős, a tartalom durvább, mint valaha.

4 fotó

A 2026-os Tank arányai emlékeztetnek az elődre, de a vonalvezetése sokkal élesebb, egyértelműen a Lockheed F-117 Nighthawk lopakodó repülőgép adhatott ihletet a tervezőknek. Kerek formát a gumiabroncsokon kívül nagyítóval sem találni rajta. Az övvonal meredeken emelkedik, a hátsó ablakok lőrésnyire szűkültek, ez a gép több mint fenyegető.

Ez pedig nem csak a látszat, a csúcsmodellbe a Dodge Demon 1000 lóerős, kompresszoros, 6,2 literes V8-asát szerelik, de aki igazán paranoiás (vagy csak fontos ember), az golyóálló karosszériát és üvegezést is kérhet.

Odabent a Wrangler alapjai köszönnek vissza, de a Rezvani alaposan átszabta a környezetet. Egyedi ülések, kárpitok és exkluzív technika várja a tulajdonost. A teljes bőrkárpitozás opciója 7500 dollár, ami a mai árfolyamon számolva közel 2,5 millió forintot kóstál. Ezért cserébe viszont a tetőkárpittól a műszerfalig mindent finom bőr borít.

Akinek túl elrettentő az 1000 lóerős motor, az kérheti a 6,4 literes, 500 lóerős V8-ast, de létezik egy 707 lóerős Hellcat opció is. A váltó minden esetben nyolcfokozatú automata. A hangélményről egy sportkipufogó-rendszer gondoskodik további másfél millió forintért.

Mondhatni rangon aluli, de van 270 lóerős, turbós négyhengeresre, és egy 285 lóerős V6-osra épülő hajtáslánc is, valamint egy 375 lóerős hibrid.

Aki terepen akar egérutat nyerni, az kérhet brutális rugóutakkal rendelkező Fox Extreme szettet, amiért 4,1 millió forintot kell leszurkolni. A 40 colos terepgumik felára 580 ezer forint, a hozzájuk illő fékrendszer pedig másfél millióba kerül.

Legizgalmasabb talán a védelmi csomag, a vevő akár B6-os szintű páncélozást is kérhet, amely a katonai gépkarabélyok ellen is véd – csak ennek az opciónak az ára közel 48 millió forint. Ha a helyzet fokozódik, és gyorsan el kell tűnni, bevethető a füstfüggöny, a beépített gázspray, az elvakítóreflektorok vagy az áram alá helyezett kilincsek.

A kínálat egy másik csodás darabja:

A 2026-os Rezvani Tank indulóára 175 000 dollár, ami átszámítva 57-58 millió forint, ami tényleg csak a belépőszint, az igazi brutális szörnyetegért sok tízmillióval többet kell kifizetni.