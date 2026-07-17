Elszórtan felhős, enyhe – 24 Celsius-fokos levegő-, 41 fokos aszfalthőmérséklet – időben kezdődött pénteken 13.30-kor a 2026-os Forma-1-es világbajnokság 10. fordulója, a Belga Nagydíj első szabadedzése a 7 km-es spa-francorchampsi pályán.

A mezőnyből Fernando Alonso nem vett részt a gyakorláson, helyette az amerikai ifjoncot, Jak Crawfordot ültették az AMR26-os-ba. A kasztni a Hungaroringen, a motor Zandvoortban kap frissítést, a spanyol veterán ezen a hétvégén csak túl akar lenni, reméli, hogy vasárnap a foci-vb döntőjére már hazaér majd Monacóba, mondta csütörtökön.

A warm welcome to Jak Crawford 👋 He's taken the reins of Fernando Alonso's car for FP1#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/1IGykrZhPs — Formula 1 (@F1) July 17, 2026

Spára Max Verstappen silverstone-i balesetét követően Red Bull nem vitte el az átforduló hátsó szárnyát, a McLaren viszont épp mostanra hozta el újra a helyszínre a maga változatát.

A 60 perces gyakorlásra a willimses Carlos Sainz vezette ki a mezőnyt. A túlnyomó többség a közepes keverékű Pirelliken kezdett, a motorcsere miatt Spának hátrasorolással nekifutó Isack Hadjar a lágyakon körözött.

🟢 GREEN LIGHT IN THE PIT LANE 🟢 The 2026 Belgian Grand Prix weekend is GO!!#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/dVSiNmsalG — Formula 1 (@F1) July 17, 2026

15 perc után ő is állt az élen, mögötte csapattársa, Verstappen, majd a Ferrari és a Racing Bulls párosa állt.

A McLrennél, a Mercedesnél 25 perc után kerültek fel a lágyak, a bajnoki éllovas Kimi Antonelli az élre ugrott, a futamra szintén büntetést vivő címvédő, Lando Norris csa a 11. időt autózta.

Hadjar friss lágyakon visszavette az első pozíciót, közel háromtizedet adott az olasznak, nem sokkal később Verstappen pedig további 250 ezredet faragott a csúcsból.

A ferrarisok később futottak köröket a piros Pirelliken: Charles Leclerc és a Lewis Hhamilton Antonellit fogta szendvicsbe. Lelclerc-é volt a legjobb utolsó szektor, de így is fél másodperccel elmaradt Verstappen legjobbjától.

Második nekifutásra Hamilton 145 ezredre ért fel a holland mögé, a monacói kéttizeddel volt lassabb a 3. helyen.

Az utolsó 15 perc már a hosszabb, versenyszimulációs etapoké volt.

Piastri manages to get going again, and starts the long journey back to the pits #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/jjrmlHlhV3 — Formula 1 (@F1) July 17, 2026

A McLaren számára kellemetlenül ért véget az edzés, Oscar Piastri autójában az új Mercedes-erőforrás, a Kemmel-egyenesen félre is állt, de aztán továbbment, visszatért a bokszutcába.

A gyakorlás szokás szerint rajtszimulációkkal zárult.

A belgiumi hétvége pénteken 17 órakor folytatódik a második edzéssel, a harmadik gyakorlás szombaton 12.30-kor kezdődik, az időmérőt 16 órakor kezdik. A futam vasárnap 15 órakor rajtol.