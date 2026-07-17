Arról már írtunk a Vezessen, hogy a Belga Nagydíj hétvégéjére a Red Bullnál és a McLarennél is új erőforrásokat szereltek be az autókba, Isack Haadjar az idényre engedélyezett kereten felüli belső égésű motor, turbó és kipufogó bevetése miatt a mezőny végéről indulhat csak majd, a címvédő Lando Norris a negyedik új vezérlőelektronika bevetése miatt kap 10 helyes hátrasorolást vasárnapra, míg az Aston Martin-os Lance Stroll pedig az ötödik új mozgásienergia-visszanyerő miatt kap hasonló büntetést.

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Mint kiderült, a bajnoki éllovas Kimi Antonelli autójába új belső égésű motor, kipufogó és elektronika került – egyelőre a büntetés nélkül „elsüthető” negyedik, miközben a csapat vizsgálja az előző, Silverstone-ban használt darabot, hogy az később visszaszerelhető lesz-e még. Ha nem, és a legújabb motor is megadja magát, az olaszra is hátrasorolások várnak, ahogy ezt a ferraris Lewis Hamilton is pedzegette már.

A Mercedes-erőforrások idei megbízhatósága elég rossz, a gyári csapatnál és a McLarennél is sok-sok pontot buktak meghibásodások miatt – érdekes, hogy a Belga Nagydíj első szabadedzésén Oscar Piastri autójában is volt valami gond a hajtással.

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