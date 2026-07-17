Egyre nehezebben tudják megfizetni a fiatalok a jogosítvány megszerzését Németországban, de a probléma nem csupán a németeknél van jelen. A közlekedési minisztérium szerint a B kategóriás képzés átlagos ára manapság 3400 euró körül mozog, vagyis több mint 1,23 millió forint. Az autóklubok adatai szerint az összeg régiótól, autósiskolától és a szükséges vezetési óráktól függően 2500 és 4500 euró között mozoghat. A felső érték már meghaladja az 1,63 millió forintot.

A magas ár különösen a vidéken élő fiataloknak okoz gondot, akiknek az autó sokszor nem kényelmi eszköz, hanem a munkába vagy iskolába járás feltétele. A német kormány ezért átalakítaná a gépjárművezető-képzést. A kabinet 2026 májusában elfogadta a reform tervezetét, a változások pedig a parlamenti és tartományi jóváhagyás után, várhatóan 2027 elején léphetnek hatályba.

Telefonról is megtanulható lesz a KRESZ

Az egyik legfontosabb változás az elméleti oktatás digitalizálása. Megszűnne a kötelező tantermi jelenlét, így az autósiskolák akár teljes egészében alkalmazáson vagy más online felületen keresztül is átadhatnák a tananyagot. Nem lenne kötelező külön oktatótermet fenntartaniuk, ami csökkentheti a működési költségeiket.

Ebben Németország lényegében a Magyarországon már régóta működő rendszerhez közelít. Nálunk a jogszabály évek óta lehetővé teszi az akkreditált e-learning-képzést, amelyben a tanuló saját időbeosztása szerint haladhat, miközben a rendszer rögzíti a tanulási időt és az elért eredményeket.

A német elméleti vizsga kérdésadatbázisa is rövidebb lesz. A jelenlegi, több mint 1100 kérdésből álló adatbankot körülbelül harmadával csökkentenék, és a kormány ígérete szerint több gyakorlatias, könnyebben érthető feladat kerülne a vizsgába.

A Német Közlekedésbiztonsági Tanács, vagyis a DVR támogatja a digitális oktatást, de nem tartja szerencsésnek, ha valaki kizárólag egy alkalmazásból készül. Szerintük a veszélyfelismerés, a stressz kezelése, az önértékelés és a többi közlekedővel szembeni felelősség nem sajátítható el pusztán tesztkérdések megoldásával.

Eltűnhet a kötelező óraszám

Jelenleg Németországban 12 különleges vezetési órát kell teljesíteni: ötöt országúton, négyet autópályán, hármat pedig sötétben. A reform után továbbra is gyakorolni kellene ezeket a helyzeteket, de nem határoznának meg egységes minimumot. Az oktató dönthetné el, hogy az adott tanulónak hány órára van szüksége az adott körülmények között.

A gyakorlati vizsga tényleges vezetési idejét szintén rövidítenék, az uniós minimumot jelentő 25 percre. Emellett kísérleti jelleggel lehetővé tennék, hogy a tanulók a sikeres elméleti vizsga után szüleikkel vagy más közeli hozzátartozóikkal is gyakoroljanak közúton.

A szimulátorok nagyobb szerepe ugyancsak napirenden van. Ezeken biztonságosan lehet gyakorolni például a kézi sebességváltó használatát, az éjszakai vezetést, a veszélyes előzéseket vagy a mentőautók érkezésére adott helyes reakciót. A részletek azonban még nem véglegesek: a DVR szerint a jelenlegi tervezet nem számítaná be a szimulátoros gyakorlást a kötelező különleges menetek közé, miközben a szervezet éppen ezek részleges kiváltását támogatná.

A közlekedésbiztonsági szakemberek legnagyobb félelme, hogy az árverseny miatt a tanulók a szükségesnél kevesebb valódi forgalmi tapasztalattal kerülhetnek éles helyzetbe. A DVR arra is figyelmeztetett, hogy a képzés elsődleges céljának nem a vizsga teljesítését, hanem a biztonságos és felelősségteljes közlekedésre való felkészítést kell tekinteni.

Magyarországon mennyibe kerül a B kategóriás jogosítvány?

A német árakhoz képest a magyar jogosítvány olcsóbb, de itthon is komoly kiadást jelent. A jelenlegi autósiskolai árlisták alapján az online elméleti képzés nagyjából 40–65 ezer forint, egy gyakorlati tanóra pedig jellemzően 9–12 ezer forint körül alakul.

Magyarországon a B kategóriás képzéshez legalább 29 gyakorlati tanórát és 580 kilométert kell teljesíteni, ehhez jön a forgalmi vizsga ideje. A 2026. július 17-től érvényes hatósági díj szerint az elméleti vizsga 5100, a forgalmi vizsga 12 200 forint. Az elsősegélyvizsga 20 900, az orvosi alkalmassági vizsgálat pedig 7200 forint.

Mindezek alapján a B kategóriás jogosítvány megszerzésének ára körülbelül 350–460 ezer forint. Ez azonban csak akkor tartható, ha a tanuló rendesen felkészül és elsőre sikeresen vizsgázik. Néhány pótórával vagy megismételt vizsgával a végösszeg könnyen félmillió forint fölé kúszhat.