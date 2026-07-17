A rendőrség továbbra sem küld sms-ben közlekedési bírságról szóló értesítést – figyelmeztetett az Országos Rendőr-főkapitányság annak kapcsán, hogy ismét adathalász üzenetek kezdtek terjedni.

Az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes- és bankkártyaadatait.

A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen sms-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, ne adja meg sem személyes, sem bankkártyaadatait, hanem azonnal törölje az üzenetet!