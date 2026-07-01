Másodszor dolgozik együtt a berlini porcelán-manufaktúrával a Bugatti: először a L’Or Blanc (2011) hozta össze az autógyártót és a KPM-et, most pedig a gyártásból lassan távozó W16-os motornak állítanak ragyogó emlékművet egy makulátlanul fehér különlegességgel.

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A kiindulási alap 2011-ben a KPM egy létező alkotása volt: az olasz dizájner, Enzo Mari által tervezett váza, amelynél az egyszerű, fehér felületre magabiztos ecsetvonásokkal vittek fel királykék vonalakat; a Bugatti tervezői a fényezés minőségének ellenőrzésére szolgáló fénycsíkokat replikálták a karosszérián.

Ahelyett, hogy egyszerűen megismételték volna ugyanazt a művészi módszert egy vadonatúj karosszérián, a dizájnerek a W16 Mistral speciális tervezési folyamatából indultak ki.

Az autót ugyanis teljes egészében digitálisan tervezték, azaz formáját különböző felületek hálózatából alkotta meg egy számítógépes program. A pontosan kiszámított görbületek jóvoltából a kész autón elvileg nem látni, hol ér véget egy felület, és hol kezdődik a következő, a Bugatti Sur Mesure számára azonban nem jelentett gondot utánajárni ennek az információnak.

Innen már csak a megvalósítás volt hátra: vékony fekete festékcsíkokkal erősítették meg a láthatatlan határvonalakat. Így találkozott a számítógépes tervezés a kézműves kivitelezéssel, a művészi hatás a műszaki pontossággal.

Bugatti W16 Mistral A W16 Mistral az utolsó közúti Bugatti, amelyet a 8,0 literes, W16-os quad-turbó benzinmotorral szereltek. Ennek teljesítménye itt 1600 lóerő, az autó 2,4 mp alatt gyorsul 0-100 km/órára, végsebességét 420 km/órában korlátozták, de egy példánya feloldott limiterrel 453,91 km/órával száguldott, így hivatalosan is a világ leggyorsabb nyitott autója – nem kabriója, mivel a Mistralnak nincs lenyitható teteje. A 99 darabos szériát a hivatalos világpremier előtt eladták, darabját kétmilliárd forintért.

A Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin persze nem csak ihletet biztosított az „örök fehér” (ezt jelenti a Blanc Éternel) megalkotásához: az autó egyes részleteit kerámiából készítették el. Ilyenek az EB embléma, az üzemanyag- és olajsapka, valamint a motorburkolat két kerámia betétje.

Ez egyébként kivételes szaktudást követelt meg, hiszen a porcelán kiégetés közben zsugorodik, ezért minden alkatrészt 17 százalékkal nagyobbra kellett tervezni, hogy a végén pontosan illeszkedjenek.

A belső térben pontosan ugyanaz a dizájn ismétlődik, a fehér bőrfelületeket is kézzel festették meg, bár ehhez vadonatúj folyamatot kellett kidolgoznia a Bugatti belsőépítészeinek. A vezetői környezetben a hangszórók fedőlemeze, a térdtámaszok és a középkonzoli könyöklő betétjei, a sebességváltó kar oldalsó elemei, valamint az ablakemelő gombok készültek kerámiából.

Így a vezető gyakran érinti meg a kerámia felületeket, azaz a nemes anyag nem pusztán díszíti az autót, de a fizikai élményt is magasabb szintre emeli.

Hasonló hatás, más árfekvés az elismert grafikus művész által kipingált Renault Twingo.