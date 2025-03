243 lóerejével a Kuga konnektorról is tölthető változata a legerősebb a kínálatban, amit a gyorsulási adatok is igazolnak, mindössze 7,3 másodpercre van szüksége a 0‒100-as sprinthez. De hiába fürge az autó, ha minden megálláskor egy üzenet jelzi, hogy fékezéskor hány százalékát nyertük vissza a mozgási energiának és raktároztuk el az akkumulátorban – a gyakran megajánlott 100 százalék nyilvánvaló kamu, de legalább lehet neki örülni, hogy milyen tehetségesek vagyunk –, és emellett még egy másik felületen is pontozza az autó a vezetést, ahol már három dolgot is figyel, a lassítást, gyorsítást és a sebességet. Viszont a kijelző csak 99 százalékot tud mutatni, ennél jobb eredmény kijelzésére nem alkalmas. Könnyen rá lehet kattanni a takarékos vezetésre, csak hogy minél nagyobb számot lássunk a kijelzőn.

Amikor inkább sietni kell, akkor is jó partner a Kuga. Nem kérdez, nem tétovázik, ha menni kell, azonnal odateszi magát. Nem néznéd ki belőle, milyen hamar lódul meg, és ami a legklasszabb, úgy, hogy nyoma sincs benne a hibridekre jellemző idegtépő visításnak. Persze normális közlekedés mellett az igazi a Toyota-eredetű hibrid rendszer, ami csendes, kifinomult, finom, alig érezhető üzemmódváltásokkal. Nem igazán lehet megérezni a rekuperáció és az üzemi fék közti váltást sem. Ha pedig valaki úgy érzi, ő jobban tudná menedzselni, hogy mikor, milyen üzemmódban működjön az autó, azt is megteheti. Az akkumulátorban tárolt elektromos energiát félre lehet tenni későbbre is, de szükség esetén akár a benzinmotorral is feltölthető az aksi.

Masszív futóműve a 19 colos felnivel és téli abronccsal kényelmes, a legtöbb úthibát simán elkeni az autó alatt, legyen az kisebb kátyú vagy rettenetes minőségű útfelület. A komfortot csupán az utastér hátuljából jövő zörgés zavarja, hogy ez honnan jött, arra nem tudtam rájönni. Nagyon úgy tűnt, hogy ezzel a példánnyal nincs minden rendben, de egyelőre nincs összehasonlítási alap, hogy ez kiderüljön.

Méretéhez képest kifejezetten könnyű a Kuga irányítása, az autó fordulóköre 11,4 méter, és a parkolást, szűk helyen manőverezést 360 fokos kamerarendszer segíti. A kormányrásegítés mértéke közepes, a kormányzás pontos, és folyamatosan jön információ az út és a kerekek felől, így egy percig sem unalmas a Kugát vezetni. Vezetőtámogató rendszerei probléma nélkül tették a dolgukat, bár vészfékezni nem kellett neki egyszer sem. A sebességkorlátozó táblák téves értelmezése miatti fals riasztást persze a Kuga is csinálja, de ezt kivétel nélkül eddig mindegyik autó benézte.

Fogyasztása a gyári adatok szerint 5,4 liter 100 kilométeren, de ez a valóságban bármi lehet, hiszen akinek belefér a napi ingázás a téli körülmények között megtehető 30 kilométerbe, és tudja naponta tölteni, annál szinte nulla is lehet, aki pedig töltés nélkül, csak hibridként használja, ott érezhetően több is lehet a végeredmény. Nálunk 4,9 liter lett az átlagfogyasztás, amiben 2-3 töltésnyi elektromos hatótáv is volt. Az autó hosszú távú átlagfogyasztása a fedélzeti számítógép szerint 5,2 liter.