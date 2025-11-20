40 ezer magyar család – idén nagyjából ennyien vásárolnak vadonatúj személyautót „magánszemélyként”, vagyis nem cégnévre. Jellemzően kedvezőtlenebb ajánlatokat kapnak a flottás vásárlóknál, többet kell fizetniük a família új kedvencéért, mint a több darabos készleteket beszerző és adókedvezményeket – vagy milliós uniós vásárlási támogatást igénybe vevő – vállalatok, az olykor százas tételekben vásárló lízingcégeknek tett ajánlatokról nem is beszélve. Láttunk már ilyet meghökkentően alacsony összeggel, ami elérhetetlen a magánszemélyek számára.

Nyilvánvalóan az új személyautót vásárolni képes családok is szeretnének kedvezményeket a konfigurátorokban egyre csak felfelé pörgő összegekből, ezért három toplistás modellnél ajánlatokat kértünk emailben, majd rákérdeztünk, hogy mennyit engednének még ezekből az összegekből. Célunk ezzel a cikkel a leendő vásárlók segítése.

Skoda Octavia – 1,65 millió forintos árengedmény

Minden modellnél több vidéki és budapesti kereskedéstől kértünk be ajánlatokat, hogy minél szélesebb körből lássuk, mennyi mozgástere lehet a magánszemély vevőknek.

Több márka egyes modelljeire eleve léteznek központi kedvezmények, ezek mögött több különféle ok is állhat: versenyelőny szerzése a közvetlen riválissal szemben, készletkisöprés, közelgő generációváltás stb. Levághat emellett egy-egy kereskedő a saját profitjából is valamennyit, és adhatóak személyre szabott kedvezmények is, miközben tudunk kimondottan merev árakkal dolgozó márkákról is.

Elsőként egy tökéletes családi autóra, egy Skoda Octavia Combira kértünk be ajánlatokat kétezres, 150 lóerős dízel motorral, DSG váltóval. Gyorsan kiderült, hogy a kereskedések az árlista aljára központilag beépített Joy kivitelt erőltetik, ezekből 100-120 ezres egyedi engedmények (plusz ajándék gumiszőnyeg) után 11,8 millió forint körüli ajánlatokat kaptunk.

Amikor a drágább Essence felszereltségre kértünk ajánlatokat, volt, aki egyszerűen megírta, hogy azzal rosszabbul járunk, más már nem is reagált, megint más hangsúlyozta, hogy a Joy kivitelt céges áron adják ezért az összegért. Egyvalaki küldött erre konkrét ajánlatot: a 15,1 millió forintos árából 1,65 millió forintos kedvezmény után 13,45 millióért kínálta a portékáját.

Mennyi a kötelező szerviz ára? A vételár átutalásával nem ér véget a fizetés: a Suzukiktól a Skodán át a legnépszerűbb kínai márkáig ebben a cikkben leírtuk, hogy mikor mennyit kell konkrétan fizetni a kötelező szervizekért.

Nissan Qashqai – 2,75 millió forintos árengedmény

Érdekes tapasztalás volt, hogy párszor visszadobta a rendszer a levelünket, holott márkakereskedések oldalairól szedtük le az email-címeket, ugyanakkor a nagy többség dicséretesen rövid, félnapos, maximum egynapos határidővel reagált a megkeresésre. Voltak, akik mindenképpen telefonon akartak egyeztetni első lépésben, több levelezésünkben utaltak rá az értékesítők, hogy személyesen akár valamivel még kedvezőbb összeget is tudnak mondani, ami természetes: a szalonban megjelenéssel komolyabb a vásárlójelölt szándéka.

A Skoda Octavia mellett szintén rendkívül népszerű Magyarországon a Nissan Qashqai, amelynél az 1,3-as, benzines mild hibridre kértünk ajánlatokat. Felszereltséget nem írva nagyobb teret hagytunk az értékesítőknek, hogy akár készleten lévő autókkal (és nagyobb árengedménnyel) bombázhassanak minket.

Ha 2025-ös évjáratú autókra keresünk rá a Használtautó.hu-n, a nullkilométeres Qashqai-állomány sanszosan dobogós, jelenleg 225 darabot hirdetnek a kereskedők.

„Érdeklődjön az akció pontos feltételeiről” felütéssel 9,9 millió forint a kínálat legalja, többen – korrektül – már a hirdetés címébe beleírják, hogy vállalkozásoknak szóló ez a csábító ajánlat, ami a mi esetünkben most nem játszik. Ráadásul mi metálfényes, automata váltós, ülésfűtéses változatra kértünk ajánlatot azzal az elképzeléssel, hogy egy ilyennel boldogabb hosszabb távon bárki, mint a fapadossal.

A jobban felszerelt N-Connecta felszereltségre 14,44 millió forint helyett 2,25 milliós kedvezmény után 12,19 millió forintos ajánlat lett a legjobb. Az Acenta változatra 13,64 millió forintos ár helyett 2,75 milliós kedvezménnyel 10,89 millió forint a végső ár. Volt, aki küldött kéziváltós, de metálfényezéses autóra valamivel 9,7 millió alatti ajánlatot is.

Suzuki S-Cross – 1,85 milliós kedvezmény

Fontos tudni, hogy az egyedileg elkészített árak többnyire nem tartalmazták a forgalomba helyezési és tulajdonszerzési költségeket, amiket részletesen vagy egy összegben tartalmaztak az ajánlatok, többnyire legalul. Az „üzembe helyezés”, a teljesítményalapú illeték, a rendszám, a törzskönyv és a forgalmi engedély, valamint a vagyonszerzési illeték együtt a cikkünkben említett autóknál 200-300 ezer forint közötti tétel.

Márkától függetlenül ez egy olyan terület és összeg, ami a tapasztalataink szerint még alku tárgyát képezheti. Volt, aki a második körös levelezésünknél kerek-perec közölte, hogy amennyiben az ő kereskedésében vásárolunk, el tudja engedni az átadás 200 ezer forintos költségét.

A Suzukiról régóta terjed, hogy az alacsony árai az iparági átlagnál kisebb profitot tartalmaznak, ami szerényebb kedvezmény lehetőségét adja a vevőjelölteknek. Ráadásul úgy tűnik, azt a taktikát követi az importőr, hogy már központilag van két ár: egy magasabb listaár, de azt ne is nézze senki, mert ugyanott van egy „My Suzuki ár”. Már a márka központi oldala is egy ilyen képpel és 8,62 millió forintos S-Cross árral indul.

Mi egy GLX felszereltségű és automata váltós S-Crossra kértünk be ajánlatot, elsőkerék-hajtással, de metálfényezéssel. A 8,62 millió forintos reklám nem ilyenre vonatkozik.

A legtöbb kedvezményt tartalmazó ajánlatban központi és kereskedői engedmények is voltak. A 11,8 millió forintos listaárból levágtak 1,3 millió forintot a hűségprogram keretében, közel 350 ezret kereskedői kedvezményként, plusz még 200 ezret GLX-kedvezményként, így a végső ár 10 millióra jött ki.

Ezek az összegek pár levélváltással hullottak le a különféle márkáknál, ahogy korábban is írtuk, a személyes alku még hozhat némi eredményt. Egy-egy vadonatúj személyautó megvásárlásával és birtoklásával a tulajdonos ezeknél az összegeknél úgyis többet bukik a járművek életének első éveire jellemző jelentős értékvesztéssel. Érdemes a vásárlás előtt annak is utána nézni, hogy melyik modellre mi várhat. Akár a márka hazája szerint.