A sokat emlegetett prémiumirányba történő elmozdulás leginkább a beltérben látszik. Megjelent az alcantara, nem kis mennyiségben: a műszerfalon, az ajtón, a könyöklőn, de még az ülések betétjeiben is megjelent az anyag. Megújult a sebességváltó körüli terület borítása is. A színvilág ugyan egyhangú, de az összkép jó, a 64 színű hangulatvilágítással pedig az egyhangúság is változtatható. Egyedül a zongoralakk jelenléte zavaró, mely nem csak port és ujjlenyomatot gyűjt a műszerfal közepén, hanem pont olyan szögben áll, hogy bizonyos napszakokban vakítóan veri vissza a fényt.

Itt-ott picit átrajzolták az enteriőrt, de pár részletet leszámítva a lényeg változatlan maradt. Jó oldaltartásúak az új kárpitozású bőrülések, a sofőroldalon elektromos állítási lehetőségekkel.

Kijelzőből hármat is figyelhet a sofőr: a 12,3 colos, TFT-kijelzős digitális műszeregység felépítésére könnyű ráérezni menet közben is, és miközben a menükben kutakodunk (akár a térkép is kitehető ide), a head-up displayről minden lényeges infót leolvashatunk. 12,5 colosra nőtt a középső érintőkijelző, a rendszer pedig megkapta a Nissan Connect Google-szolgáltatásokkal felturbózott változatát.

Alap lett ezzel a Google Térkép, melynél nem kérdés a naprakészség, de hasznos eleme a csomagnak a Google Asszisztens is, melynek köszönhetően ugyanúgy adhatóak hangutasítások a Qashqainak, mint a telefonunknak. Alkalmazások is tölthetőek le az áruházból, így pl. a kedvenc zeneappot, sőt, magát a gyári térképet is lecserélhetjük pl. Waze-re, ha akarjuk.

Praktikusságát illetően nincs változás a korábbiakhoz képest a crossoverben. Kisebb ajtózsebekkel és belső rekeszekkel, tárolókkal operál a Qashqai, bár ezek jó kialakításúak. Furcsa, hogy egyes gyártók még mindig nem figyelnek arra, hogy a könyöklőbe rejtett USB-C aljzatoknál hagyjanak egy kábelkivezetést, de szerencsére a Nissan nem tartozik közéjük. Ilyesfajta telefontöltési lehetőségből a hátsó sornak is jut kettő: ide egyébként még mindig játszi könnyedségű bejutni a 85 fokban nyíló ajtóknak köszönhetően. Magamra állított (178 cm) sofőrülés mögött tisztességes fej- és lábterem is maradt.