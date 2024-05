Az új, pontosabban faceliftes Qashqai piaci bevezetése kapcsán a Nissan több mint egy évtized után újra beengedett egy népesebb újságírócsapatot közép-Angliában zakatoló üzemébe. A hasonló gyárlátogatásokhoz képes szokatlan nyíltság fogadott minket Sunderlandben. Mindent lefényképezhettünk és mindenhová bemehettünk, még az autógyárakban általában minden illetéktelentől féltve óvott, szupertiszta levegőjű festőcsarnokba és a hibridautók akkumulátorait összeszerelő kis melléküzembe is. Meg is mutatjuk nektek.

Egy autógyár hangulatát nehéz átadni egy tizen-párcollos számítógép-kijelzőn, pláne egy mobiltelefon képernyőjén keresztül. A szállítószalagok, konvejorok, a sok száz robot, automatikusan közlekedő vagy ember által vezetett targonca összeadódó zaját, a hegesztések, villanymotorok, kenőanyagok jellegzetes nagyipari illatát, a csarnokok hatalmas méreteit, az óriási karosszériaelem-prések ipari fémpadlón átremegő erejét pont olyan nehéz bemutatni egy ilyen cikkben, mint a gyáron a vendéget végigkísérő mérnökök, technikusok lelkesedését és az összes kaotikusnak tűnő folyamatot átfogó, precíz rendszerben a fejükbe kartotékozott szaktudását, amiből csak szilánkokat kaphatunk a kis rádiós fejhallgatónkon keresztül az izgalmas indusztriál-túra során. Valami ilyesmiről van szó:

Ha viszont az ember már több autógyárban is járt, észreveszi a különbségeket is az egyes üzemek között. Sunderlandben például nem olyan magas fokú az automatizáltság, mint mondjuk sok német gyárban – ez állítólag szándékos is, mert így jóval rugalmasabb lehet a gyártás, könnyebb a váltogatás a modellek, sőt: a technológiák között.

Ezért is lehetett alkalmas a brit Nissan-gyár arra, hogy 2013-ban könnyedén beállítsák az elektromos Leaf-ek gyártását is a benzines és dízel modellek közé (ott voltunk), majd később (mára) csupán két, de különböző szinten hibridizált típus készüljön ugyan a sorokon, de már épüljön is az újabb sor a hamarosan újra elinduló tisztán elektromos autók összeszerelésére.

Az első új sunderlandi villanyautó az elektromos Nissan Qashqai lesz, de gyorsan csatlakoznak majd hozzá újabb modellek is. A Nissan villany-stratégiája szerint 2050-re érhető el, hogy már ne csak az itt készülő autók, de maga a gyártás is karbonsemleges legyen.

Néhány szám és infó Sunderlandről A nagy-britanniai Nissan-gyártásról 1984-ben határozott a cég, a gyárat 1986-ban adták át, még Margaret Thatcher, akkori miniszterelnök jelenlétében. Csaknem negyven év alatt több mint 11 millió autó készült el itt. Az első sunderlandi Nissan a Bluebird volt, ez a tipikus ’80-as évekbeli kockaautó. A legsikeresebb modell a Qashqai; amióta gyártják, minden ötödik, a szigetországban készült autó egy Qashqai! A gyárban jelenleg 6000 ember dolgozik, tavaly 325.226 kocsit gyártottak le itt és küldték szét nagy részüket a világ 100 országába. A gyár energiaellátásába tíz szélturbina és két napelemfarm segít be, 7 illetve 5+20 MW összteljesítménnyel.

Cseppet sem általános, hogy az autógyár mellett meglepően sok, saját üzemeltetésű szélturbina termelje az áramot, melyek mellesleg jókora napelem-telepek hézagaiban magasodnak. A Nissan brit gyára jelenleg napfényes és/vagy kellően szeles napokon a teljes energiaszükséglet húsz százalékát képes saját magának megtermelni. Tudna többet is, de a bővítést gátolja, hogy a brit nemzeti energiahálózat nem lenne képes felvenni a gyártási szünetekben keletkező többletenergiát, márpedig ha gyakran nincs hova tenni a villanyt, gazdaságilag nem éri meg az energiatermelés bővítése. De a Nissan már megtalálta a megoldást erre problémára.

Az új elektromos autókhoz akkumulátort is kell gyártani. Ez sokkal többről szól majd, mint az üzemben jelenleg zajló akkugyártás, ami igazából csak 1-2 kilowattórás kapacitású hibridakkuk összeszerelése. Épp ezért már épül is a brit Nissan saját, a cellagyártást is helyben megvalósító gigafactoryja az autógyár mellett húzódó út túloldalán. Ez 2025-ben kezd termelni és segít majd felszívni a nap, a szél helyben felhasznált, elektromos árammá alakított energiáját. Sőt: ennek tárolásában is segít.

A megújulókkal termelt energia bespájzolására az egyre növekvő számú elektromos Nissanokból kiöregedő, visszavett hajtóakkumulátorok „második élete” nyújt legalábbis részben megoldást. Ha ezek az 50-60%-osra csökkent kapacitású akkuk nem is alkalmasak már az autók hajtására, kiszerelve, konténerekben csoportokba kötve még akár évtizedes időtávlatban is felhasználhatók a megújuló forrásokból származó elektromos energia átmeneti eltárolására. Ilyen konténer már dolgozik is Sunderlandben – egyelőre egy, de lesz ebből még sokkal több is. Kell is, hiszen már zajlik a szélturbinák átalakítása: ottjártunkkor a lapátokat épp hosszabbra, 25 méteresre cserélték a nagyobb teljesítmény elérése érdekében.

Akinek esetleg annyira megtetszene ez az egész sunderlandi Nissan-gyártásos dolog, hogy ide jönne dolgozni, készüljön fel rá, hogy nem lesz egyszerű bejutni a szalagok mellé. A felvételi eljárásnak része ugyanis egy olyan képességfelmérés, melyen öt, szerelési munkát szimuláló feladatot kell elvégezni 16 perces szintidőn belül.

A három egységből álló motortéri számítógép-modul összecsavarozása, egy masszív csavarkötés kialakítása, egy elektromos csatlakozópár összeillesztése és két gumialkatrész helyére nyomkodása nem bonyolult feladat, de a folyamat gyors, pontos elvégzése cseppet sem olyan könnyű, mint amilyennek látszik. A toborzók azt mondják, a jelentkezők csupán egyharmada képes arra, hogy teljesítse ezt a tesztet!

Katt a szép, nagy Komatsu présgépre a gyártást bemutató galéria megnyitásához!

Így néz ki belülről egy 40 éves autógyár 1 /21 5700 tonnás Komatsu-présgép a karosszériaelemek kialakítására sík lemezből 5700 tonnás Komatsu-présgép a karosszériaelemek kialakítására sík lemezből Fotó megosztása: 2 /21 A présüzem folyamatábrája A présüzem folyamatábrája Fotó megosztása: 3 /21 A Qashqai karosszéria meglepően nagy részben alumíniumból készül A Qashqai karosszéria meglepően nagy részben alumíniumból készül Fotó megosztása: 5 /21 Az alumíniumnak még a porát is kiszűrik a levegőből, egy ciklonban kicsapatják és újrafelhasználják Az alumíniumnak még a porát is kiszűrik a levegőből, egy ciklonban kicsapatják és újrafelhasználják Fotó megosztása: 6 /21 Fotó megosztása: 7 /21 Fotó megosztása: 9 /21 A festés menete: korrózióvédelem, alapozó, szín és fény A festés menete: korrózióvédelem, alapozó, szín és fény Fotó megosztása: 10 /21 A tanksapka külön kis tartón a karosszériával együtt megy át a fényezősoron, hogy biztosan passzoljon színben A tanksapka külön kis tartón a karosszériával együtt megy át a fényezősoron, hogy biztosan passzoljon színben Fotó megosztása: 11 /21 A festékszórást robotok végzik, egy kocsira nyolc deci színezőanyag kerül A festékszórást robotok végzik, egy kocsira nyolc deci színezőanyag kerül Fotó megosztása: 13 /21 Az ufók a festés minőségét ellenőrzik Az ufók a festés minőségét ellenőrzik Fotó megosztása: 14 /21 Munkavédelmi oktatóállomás: itt minden új dolgozónak elmagyarázzák, miért és hogyan vigyázzon magára Munkavédelmi oktatóállomás: itt minden új dolgozónak elmagyarázzák, miért és hogyan vigyázzon magára Fotó megosztása: 15 /21 Tankok, kipufogók: egyre kevesebb kell belőlük majd Sunderlandben Tankok, kipufogók: egyre kevesebb kell belőlük majd Sunderlandben Fotó megosztása: 17 /21 Tankok, kipufogók: egyre kevesebb kell belőlük majd Sunderlandben Tankok, kipufogók: egyre kevesebb kell belőlük majd Sunderlandben Fotó megosztása: 18 /21 Fényfolyosó a végső ellenőrzésen Fényfolyosó a végső ellenőrzésen Fotó megosztása: 19 /21 Az akkuszerelő üzem a legcsendesebb, legnyugisabb csarnok a gyárban Az akkuszerelő üzem a legcsendesebb, legnyugisabb csarnok a gyárban Fotó megosztása: 21 /21 Szó szerint nem lehet hibázni az akkuk összeszerelésénél: számítógép figyeli a munkát kamerával, és ha nem a megfelelő fej van a csavarozógépben, ha nem a megfelelő műveletet kezdené meg az operátor, nem is engedi elindítani a szerszámot Szó szerint nem lehet hibázni az akkuk összeszerelésénél: számítógép figyeli a munkát kamerával, és ha nem a megfelelő fej van a csavarozógépben, ha nem a megfelelő műveletet kezdené meg az operátor, nem is engedi elindítani a szerszámot Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ha sikerül bejutni, nem kell túlságosan unalmas munkanapokra számítani. A sorokon dolgozók egy menetben két és fél óráig végzik ugyanazt a műveletet, utána mindenképpen szünet következik, majd egy másik munkahelyre mennek át; két és fél óra után megint szünet, utána egy harmadik poszton újabb két és fél óra. Így telik el egy műszak.

Na és milyen az új Qashqai?

A gyárlátogatáson a 2021-ben bemutatott crossover szolid frissítésének eredményét is megnézhettük. A leglátványosabb változás az Ariyáéra emlékeztető formájú, de benzines illetve hibrid kocsikról lévén szó a levegő által átjárható új hűtőmaszk, a morcosabbra vett új LED-es fényszórók és a finoman részletezett kialakítású hátsó lámpatestek megjelenése a kocsi külsején.

Odabent a frissített műszerfalon szerencsére megmaradt a fizikai tárcsás-gombos klímakonzol, viszont sokkal kifinomultabb lett a parkolást segítő, teljes környezeti képet generáló kamerarendszer, mely már a „láthatatlan motorháztető” funkciót is tudja, és akár 20 km/h-s sebességig láthatjuk a kijelzőn földúton, terepen, hogy épp milyen sziklák, ágak, gödrök mellett futnak a kerekek. És ami a legfontosabb: a frissített Nissan Qashqai a modell új színében, mély metálzöldben a leghatásosabb!

A Qashqai mellett jelenleg Juke-ok készülnek még Sunderlandben. És hogy mi jön ezután? Ezt pontosan még nem tudhatjuk, de valami ilyesmire lehet számítani!