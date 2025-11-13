700 ezer és 1,5 millió forint közötti költséggel is számolhatnak az újonnan villanyautót vásárlók a majdani kötelező szervizek során, írtuk a minap. Sokakat meglephetett, hogy a kevesebb alkatrészből összerakott, ezért egyesek által – tévesen – „gondozásmentesnek” tartott, ráadásul vadonatúj elektromosok is erősen szívják a százezreket a tulajdonosok pénztárcáiból.

Most azt mutatjuk be az autóimportőröktől és a márkakereskedőktől származó információk alapján, hogy a legnagyobb számban vásárolt belső égésű motoros személyautóknál milyen gyakran kell szervizbe járni, mi történik ott és persze, hogy várhatóan mennyibe kerül mindez.

Fontos előre elmondani, hogy egy-egy modellen belül a hajtáslánctól és a szerviztől függően eltérő összegekkel találkozhatunk, különbségek lehetnek a munkaóra-díjaktól az olaj-, plusz alkatrészárakig több területen.

Nem igaz az sem minden esetben, hogy Budapesttől olcsóbb a vidéki műhely, ráadásul egyazon nagyvároson belül is eltérésekkel találkozhatunk. A konkrét modellek és összegek ismertetése előtt hasznos lehet azt is megjegyezni, hogy számos gyártó esetén nem előírás márkaszervizbe hordani az autót a kötelező szervizre, erre jogosult szakszervizek is megfelelőek. Ami szintén befolyásolhatja az árat.

Suzuki S-Cross

Az újautó-eladások bajnoki pozíciójából kizökkenthetetlen Suzuki S-Cross-t 20 ezer kilométerenként várják a márkaszervizek vizitre, így örízheti meg a tulajdonos a modellre szóló jótállást. Az új olajért 20 912 forintot számolnak fel egy általunk megkérdezett értékesítő szerint, az olajszűrőért és a tömítésért 4472 forintot, minderre 1,5 órányi munkát írnak fel a munkalapra, ennek díja náluk 14 840 forint. Vagyis az első, 20 ezres kötelező szerviz összköltsége 40 240 forint, ami átlag alatti, látni is fogjuk mindjárt, ahogy lejjebb megyünk a többi márka modelljeihez.

A 40 ezer kilométernél esedékes második kötelező szerviz 61 552 forint lesz, mivel ekkor már légszűrőt és fékfolyadékot is cserélnek mindazon felül, amit az első alkalommal is megtettek. A 60 ezres szervizlátogatás lesz a legdrágább (legalábbis 100 ezer kilométerig bezárólag), ennek a végső díja – mai árakkal számolva – már 85 206 forint lesz, mert cserélik a gyújtógyertyákat és a pollenszűrőt is, fékfolyadékot viszont ekkor nem. Olajat és olajszűrőt természetesen minden 20 kilométer után, így ekkor is.

A 80 ezer kilométer után megtett aktuális és kötelező szerviznél ismét előjön pár új alkatrész beszerelése, vízszivattyú hajtószíjat és légkondicionáló kompresszorszíjat is cserélnek pluszban, így ekkor 80 234 forintot kell, hogy fizessen a tulajdonos. Feleennyi lesz a 100 ezer megtett kilométer utáni szervizlátogatás ára, mindössze 40 224, ami nem csak árban, hanem az ellenőrzött és cserélt alkatrészekben is megegyezik az első kötelező szervizzel.

Nem árt tudni, hogy aki továbbra is elégedett az S-Crossszal és megtartja, annak a 120 ezres látogatásnál kell majd a legtöbbet fizetni, a mai árakkal számoló táblázat szerint 107 524 forintot. Ami persze a jelenlegi árakat takarja, minden bizonnyal több lesz pár év múlva a valóságban, tudva, milyen mértékű alkatrészár-emelkedés van mögöttünk.

20 fotó

Dacia Duster

A hazai újautó-értékesítések régi, népszerű szereplője a Dacia Duster, idén az első félévben hatodik volt a sorban. A legújabb modellt 30 ezer, majd 60 ezer kilométeres futásteljesítménynél kell az első két alkalommal kötelezően szervizbe vinni (vagy az első, második, harmadik és negyedik év végén).

A forgalmazó, AutoWallis képviselője szerint „az autóiparban ma már általános gyakorlat szerint egyébként a Dacia modellek is figyelik az olaj elhasználódását a teljesítmény, fordulatszám, hidegindítások, stb. figyelembevételével, és figyelmeztetik a tulajdonost a szükséges szervizre”. 30 ezer kilométernél a motorolajat és természetesen az oljaszűrőt cserélik a pollenszűrő mellett, 60 ezernél már a gyújtógyertyákat is, ekkor ellenőrzik a dobfék fékpofáit, amit portalanítanak.

Az első éves szerviz bruttó 30-35 ezer forintba kerül, a második 80-90 ezer forintba, a harmadik 60-70 ezerbe, a negyedik 155-165 ezerbe, az ötödik 30-35 ezerbe.

Minden Dacia modellre 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia vonatkozik, ami a kopóalkatrészekre nem terjed ki „ám természetesen abban az esetben igen, ha a kopóalkatrész alapvetően egyértelműen hibásnak bizonyul”. A feltételeit itt lehet olvasni.

19 fotó

Skoda Octavia

Számos gyártó felhagyott már a dízelek forgalmazásával, nem így a Skoda, amelynek számai elég látványosan mutatják a hajtáslánc iránti jelentős magyarországi igényt. 2024 egészében több új dízel személyautót helyeztek forgalomba idehaza, mint tisztán elektromost, a legtöbbet Octaviából. A modell a teljes értékesítést nézve idén második volt az év első felében, az eladott példányok 43 százaléka pedig dízel volt. Nem tévedünk nagyot, ha céges autóflottákat sejtjük a vásárlások mögött.

A TDi motoros változatoknál 30, 60 és 90 ezer kilométernél ellenőrző szervizek vannak olaj-, és olajszűrő-cserével. 60 ezer kilométernél ezen felül a fékfolyadékot és a beltéri pollenszűrőt cserélik újra, 90 ezernél pedig pluszban az üzemanyagszűrőt és a levegőszűrőt.

Két márkakereskedéstől is kaptunk árakat az első kötelező szervizre, az egyiknél körülbelül 170 ezer forintot, a másiknál körülbelül 200 ezer forintot mondtak/alkalom. A második és a harmadik szerviz árai a több alkatrészcsere miatt ennél magasabbak.

25 fotó

Kia Ceed és Sportage

Az idei év ötödik (Ceed) és tizedik (Sportage) legnagyobb számban forgalomba állított új személyautója egyaránt a Kia terméke.

A legnépszerűbb 1.5T GDI motorral szerelt Ceedek karbantartási intervalluma 1 év / 15 ezer kilométer, így 6 karbantartással számolhatunk 100 ezer kilométer alatt. Az importőr szerint ezeknél közel 50 pontból álló átvizsgálás történik a járművekkel, ezen belül természetesen a motorolajat, szükség esetén a levegőszűrőt, pollenszűrőt cserélik. Minden második karbantartás során fékfolyadékot, valamint 75 ezer kilométerenként gyújtógyertyákat cserél a márkaszervíz.

„A karbantartások költsége az elvégzett munkától függ, ezek nem egységesek az évek során. Ezenkívül a márkaszervizekben alkalmazott óradíj és motorolaj ára befolyásolhatja leginkább. Általánosságban elmondható, hogy 70 ezer és 150 ezer forint között mozog a karbantartások költsége. Az első évi például 70 ezer forint, de ha kell levegőszűrőt, pollenszűrőt cserélni akkor plusz 27 ezer forint” – közölte a Vezessel az importőr.

20 fotó

Mindenkit megelőzve a Kia volt az első márka, amely az első forgalomba helyezéstől számított 7 évre vagy 150 000 kilométerre szóló garanciát adott, ez él ma is, attól függően, hogy melyik következik be előbb. Magánszemély tulajdonosnál a garancia az első három évben kilométer-korlátozás nélküli, kereskedelmi járműnél 150 ezer kilométerben limitált.

Az alap garanciától eltérő feltételek vonatkoznak a fényezésre 5 év kilométer-korlát nélkül, és nincs ilyen korlát a 12 év átrozsdásodás elleni garanciánál sem.

Sportage-ből az 1.6T GDI motorral és kézi váltóval szerelt változatokból fogy nálunk a legtöbb, ezek karbantartási intervalluma szintén 1 év / 15 ezer kilométer, így ezeknél is 6 karbantartással számolhatunk a határ 100 ezer kilométerig.

Általánosságban elmondható, hogy a Sportage kötelező szervizei 85 ezer és 160 ezer forint között mozognak, itt is az első a legolcsóbb.

19 fotó

Nissan Qashqai

A negyedik legnépszerűbb modell volt magyarorszagi autórladasokban 2025 első hat hónapjában a Nissan Qashqai szabadidő-autó, amelyre az importőr szerint 3 év teljeskörű, plusz 2 év kiterjesztett / 100 ezer kilométer garancia jár.

„Ez egy átfogó garancia, ami mindent tartalmaz, kivéve a kopó, forgó alkatrészeket (például az ablaktörlő lapát, fékbetét). Részletes feltételek a garanciális kézikönyvben találhatóak” – közölte az importőr.

A Qashqai különféle modelljeinek a szerviz periódusa 15 ezer kilométer, vagy 1 év, amelyik hamarabb bekövetkezik. Hogy ezen alkalmakkor mi történik, arra azt a választ kaptuk, hogy „függ a motortól és bizonyos esetekben a felszereltségtől. Pontos adatokat az alvázszámot tartalmazóan lehet megadni.”

Mi azért megkérdeztünk pár márkaszervizt, az egyik helyen 140 ezer forintot mondtak az első alkalomra, a másik helyen 140-155 ezer forint közötti összeget. Később ez is több lesz.