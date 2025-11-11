„Egy fillért nem költöttem az autóra évek óta” – többször hallottuk már ezt a mondatot egykor újonnan Teslát vásárolt, magabiztosan mosolygó tulajdonosoktól. Mivel nem csak napelemes családi házban lakók ingyenárammal működő villanyautói közlekednek az országban, ráadásul a többi márka elektromosainál egyértelmű költségekkel járnak a kötelező szervizek, megmutatjuk most ezeket a legnépszerűbb modelleknél.

Érdekes tapasztalás, hogy volt olyan márka, amelynél az ügyfélszolgálat vezetője sem tudott konkrét összeget mondani, holott vásárlás előtt érdemes tisztában lenni a kötelező szervizek gyakoriságával és árával egyaránt.

Szerencsére az importőrök nagyja elárulja az összegeket a Vezess olvasóinak. Sőt, van aki hosszú évekre előre komplett Excelt állított össze a költségekről egészen 100-150 ezer kilométeres futásteljesítményig.

Kevesebb alkatrész, több szoftver?

Bő évtizeddel az első elektromosok hazai forgalomba helyezése után az átlagautós 2025-ben már tudja, hogy a villanyautók átlagosan kevesebb alkatrészből állnak. A kuplungtól az időszakos olajcseréket igénylő belső égésű motoron át a kipufogóig számos, évtizedeken át általunk (és a szerelőinkkel) gondozott, javíttatott alkotóelem hiányzik belőlük.

Ugyanakkor hatalmas méretű és tömegű, meghibásodás esetén méregdrága akkumulátor-csomagot cipelnek, amire vigyázni kellene, a több száz kilós pluszsúlyát és a villanymotor azonnal ébredő plusznyomatékát az abroncsok nyögik, a szoftverek gyilkos hibáitól pedig sokan rettegnek. Bármilyen ügyes a keze az utcavégén barkácsoló szakinak, a sokat látott csavarhúzója ezek gyengeségein már nem segít. Tévedés a villanyautót gondozásmentesnek nevezni.

10 fotó

Tesla, Kia, BYD

Az első és legfontosabb mondat, amit számos márka képviselője hangsúlyoz, hogy modellenként és márkaszervizenként is eltérhetnek az elektromos autók kötelezően előírt karbantartásainak az árai. Ez nem csak azt az általánosan terjedő nézetet jelenti, hogy „Budapesten drágább, mint vidéken”, nem ritkán egy adott nagyvároson belül sem feltétlenül ugyanazzal az óradíjjal dolgoznak a márkaszervizek.

Ráadásul még egy fontos megjegyzés: a kötelező szervizeket jellemzően nem csak márkaszervizekben lehet elvégeztetni, hanem a márkára szakosodott szervizekben is.

744 forgalomba helyezéssel a Tesla Model Y volt a legnagyobb darabszámban vásárolt villanyautó az év első felében idehaza a Datahouse szerint, 334 példánnyal pedig a Model 3 a harmadik. Elvileg a Tesla a legegyszerűbb történet, „jönnek a frissítések”, ahogy egy másik tulajdonos fogalmazott most a Vezessnek, vagyis nincsenek előírt kötelező szervizek. Csak „javaslatok”.

Így fogalmaz erről a kezelési útmutató: „A Tesla az adott gépjárműnek megfelelően a következő karbantartási elemeket és intervallumokat javasolja a Model 3 folyamatos megbízhatóságának és hatékonyságának biztosítása érdekében”, majd sorolja:

• Fékfolyadék ellenőrzése 4 évente (gondoskodjon a cseréjéről, ha szükséges).*

• Utastér levegőszűrőjének cseréje 2 évente.

• Az ablaktörlőlapát cseréje évente.

• Féknyergek tisztítása és kenése évente vagy 12 500 mérföld (20 000 km) megtétele után, ha általában olyan területen vezet, ahol télen sózzák az utakat.

• Gumiabroncsok felcserélése minden 10 000 km után, vagy ha a profilmélység-különbség 1,5 mm vagy nagyobb (melyek közül az előbb bekövetkezőt kell figyelembe venni.

10 fotó

„50 pontos átvizsgálás részeként kétévente a fékfolyadékot és pollenszűrőt cseréljük. Ezenkívül minden karbantartás során megvizsgáljuk a nagyfeszültségű akkumulátor állapotát, amiről egy bizonyítványt állítunk ki” – ezt már Rusotzky Viktória, a Kia pr menedzsere mondja az első félévben második legnagyobb számban (373 darab) forgalomba helyezett EV3 kapcsán. A dél-koreai márka elektromosai évek óta rendkívül népszerűek nálunk, újonnan és használtan is felülreprezentáltak a piacon.

Ennél a modellnél 30 ezer kilométer vagy 2 év az időszakos karbantartások intervalluma, és „átlagban 100 ezer körüli összeggel számolhatnak ügyfeleink karbantartásonként”. A márka alap garanciája az első forgalomba helyezéstől számított 7 évre vagy 150 ezer kilométerre szól, attól függően, hogy melyik következik be előbb. Magánszemély esetén a Kia garanciája az első három évben kilométer korlátozás nélküli, kereskedelmi gépjármű esetén itt is 150 ezer kilométerben limitált.

13 fotó

Idén a BYD két modellel is bekerült az elektromosok top 10-es élmezőnyébe, az Atto 3 negyedik (273 darab), a Seal U hetedik (135) a forgalomba helyezéseknél. A márka villanyautóival kétévente, vagy 30 ezer kilométerenként kell bemenni a szervizbe, az ilyenkor jellemző költségekről alkalmakra és forintra lebontott részletes táblázatot küldött szerkesztőségünknek az importőr 150 ezer kilométerig.

Az Atto 3 esetén az öt alkalommal (5×30 ezer kilométer) összesen bruttó 776 808 forintba kerül a kötelező szerviz, a Seal esetén ugyanez az összeg 900 500 forint. Volt olyan jó fej az importőr, hogy elárulta a többi villanyos modellnél is, hogy a vevőjelöltek kalkulálhassanak: a Sealion7 esetén 903 783 forint, a Seal U-nál 805 942 ezer forint, a Seal U DMi esetén 1 230 117 forint 150 ezer kilométerig, mai árakon.

11 fotó

BMW, Hyundai, Volvo és Ford

„Budapesti márkaszervizben 24 havonta körülbelül 64 ezer forint, 48 havonta körülbelül 97 ezer forint” a BMW iX1 esedékes kötelező szervizeinek a jellemző budapesti ára Salgó András, a márka kommunikációs menedzsere szerint. Az első félévben idehaza ötödik (172 darab) legnépszerűbb új elektromos autóval 24 havonta kell begurulni egy kiválasztott műhelybe. Ilyenkor átvizsgálás és pollenszűrő-csere történik, négyévente ezen felül a fékfolyadékot is cserélik.

„8 év / 160.000 kilométer a garancia, nagyfeszültségű akkumulátor meghibásodásra és az akkumulátor eredeti kapacitásának 70 százalékos megőrzésére. Feltétele az autó gyári állapota, a karbantartások előírás szerinti elvégzése és nagyfeszültségű rendszerben keletkezett meghibásodások időben történő elvégzése az erre felhatalmazott BMW Márkaszervizben. Nincs szükség cserékre, csak meghibásodás esetén javításokra” – mondja Salgó.

Két Hyundai fért be a top 10-be az év első felében, hatodikként a Kona Electric (136 darab), tizedikként az Ioniq 5 (123), mindkettőt 30 ezer kilométerenként kell kötelezően szervizbe vinni. Az importőrtől kapott összegek alapján így az első három alkalommal – és mai árakon – 192 500 ezer forinttal kell számolni az elektromos Kona esetén.

15 fotó

A Volvo tisztán elektromos autóira „2 évente vagy 30 000 kilométerenként van szerviz, és ezekre az autókra 3 évig érvényes szervizcsomag és 3 évig kiterjesztett garancia van” – mondja Sztárcsevity Andrea, Head of Consumer Experience. Az EX30 nyolcadik lett az első féléves forgalomba helyezések között 131 példánnyal.

Kétévente gépjármű diagnosztika és szoftverfrissítés történik, ők is cserélik a pollenszűrőt, plusz – és ezt csak tőlük hallottuk – megtisztítják a szélvédő mögötti kamerákat. Ezen felül négyévente a defektjavító készletet is kicserélik, ugyanis lejár a ragasztónak, tömörítő anyagnak a szavatossága. Az EX30-ban 60 ezer kilométerenként cserélik az automata váltó olaját is. Kérdésünkre, hogy melyik alkalommal mennyit kell fizetni, azt a választ kaptuk, hogy „az első 3 év vagy 90 ezer kilométer ingyenes”.

„Őszintén megmondom, még nem volt példa rá, hogy járt bent ilyen autó kötelező szervizen, annyira új a modell” – mondta egy vidéki Ford márkaszerviz segítőkész ügyintézője a telefonba, amikor az idén kilencedik helyezett Explorer EV (125 darab) kötelező szervizes áráról érdeklődtünk.

Ami biztos, 24 havonta kell bevinni kötelező szervizre, ezen alkalmakkal – mint a legtöbb más villanyautónál – a rendszerek ellenőrzése mellett pollenszűrőt és fékfolyadékot cserélnek, de a szervizes megemlítette, hogy „olyan 8-10 év múlva” a hűtőfolyadékot is kicserélik majd.

„A Mach-E árai alapján alkalmanként olyan 90-100 ezer forinttal lehet számolni.”