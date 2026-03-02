Annak idején a harmadik generációs Škoda Superb volt a márka első plug-in hibrid modellje, a 2019-ben bevezetett iV verzió 160 kW (218 LE) rendszerteljesítményre volt képes. A következő szériába egy visszafogott teljesítményű (204 LE) konfigurációt építettek be, most viszont elkészült a cég eddigi legerősebb konnektoros hibridje, egyben a Superb történetének erőbajnoka, a 200 kW-os, azaz 272 lóerős rendszerteljesítményű új Superb.

A kombihoz továbbra is csak az eredeti, 150 kilowattos hajtáslánc rendelhető, ahogy az alapfelszereltségű Superb sem kapja meg az új egységet: az csak Sportline és Laurin & Klement kivitelben elérhető.

Az 1,5 literes TSi benzinmotor csúcsteljesítményét 110-ről 130 kW-ra (150 helyett 177 LE) emelték, a hajtásláncot vezérlő szoftvert pedig optimalizálták, így érték el a jelentős teljesítménynövekedést. A kombinált nyomatéki csúcs 350 helyett 400 Nm.

A megnövelt teljesítményű hajtáslánc 7,1 másodperc alatt gyorsítja álló helyzetből 100 km/órára a 4,91 méteres lépcsőshátút, a végsebesség 225 km/óra.

Az akku kapacitása (bruttó 25,7 kWh) nem változik, tölteni továbbra is legfeljebb 50 kW-tal tudjuk, amivel 26 perc alatt jut el 10%-ról 80-ra.

A jobb dinamikához igazodva erősebb fékeket kapott az autó: míg a kisebb PHEV modell hátsó tárcsái 300 mm átmérőt kombinálnak 12 mm vastagsággal, az új csúcsmodellt 310 x 22 mm-es tárcsák lassítják.

A nagyobb teljesítmény mellett az erősebb fékeknek is szerepük van abban, hogy a legnagyobb vontatható tömeget 2000 kilóra emelhették.