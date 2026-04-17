A Ford Mustang GTD a kortárs autógyártás egyik legmeglepőbb alkotása: bár nevében és formavilágában közösséget vállal a Ford idén 62 éves sportkocsijával, valójában egy 826 lóerős, 300 ezer dolláros, 325 km/óra végsebességű szupersportautó, amely extrém képességeinek folyamatos csillogtatásával teszi még értékesebbé, még vonzóbbá a Mustang típusnevet.

Ennek a folyamatos csillogtatásnak fontos része a mindenféle rekordok megdöntése. Ezért vonult fel 2024 őszén a nürburgringi Nordschleifére a Mustang GTD, és futott – az amerikai szériagyártású autók közül elsőként – a 7 percen belüli kört.

Aztán fél évre rá további 5,5 másodpercet faragott le saját rekordjából a brutális sportautó, de ezzel még nem volt vége a történetnek: idén ismét ellátogattak a Zöld Pokolba, hogy még tovább feszítsék a húrt.

Az elsődleges pilóta, ahogy az előző két alkalommal, most is Dirk Müller volt, aki az elmúlt tíz évben a Ford gyári csapatainak versenyzőjeként ért el tisztességes eredményeket különböző hosszú távú szériákban.

Az autó viszont változott: a Ford Mustang GTD Competition változattal futották a mért kört, amelynek még nem ért véget a fejlesztése – hátravannak még a közúti finomítások, a versenypályán már többé-kevésbé véglegesnek tekinthető beállításokkal fut az autó. Ebből adódóan viszont még nincsenek pontos, homologizált adatok.

Amit lehet tudni, hogy a kompresszoros motor teljesítménye és maximális fordulatszáma nagyobb lett; módosított aerodinamikai csomaggal (átrajzolt hátsó légterelő szárny, másodlagos szárnyacskák elöl, szénszálas aero keréktárcsák hátul) növelték a leszorítóerőt, változatlan légellenállás és kiegyensúlyozottság mellett; új, jobban tapadó sportabroncsokat fejlesztettek ki; valamint csökkentették a tömeget (magnézium keréktárcsák, szénszálas kagylóülések, könnyített lengéscsillapítók és egyéb módosítások.)

Az eredmény: 6 perc 40,835 másodperc, azaz a Competition változat 11 másodperccel fürgébb az eleve kegyetlenül gyors alap-GTD-nél (Müller tavalyi ideje egészen pontosan 6 perc 52,072 másodperc volt.)

Az alábbi videó jól érzékelteti a rekordkísérlet hangulatát:

Ezzel azonban nem volt vége a napnak: felment ugyanis a pályára a Ford Racing egyik mérnöke, Steve Thompson is. Amatőrnek távolról sem lehet nevezni, viszont nincs akkora rutinja a Nordschleifén, mint Müllernek: egész életében kevesebb mint 40 kört ment a pályán. Ennek ellenére 6 perc 49,337 másodpercet futott. Ez pedig azt jelenti, hogy a Mustang GTD Competition egy közepesen felkészült pilóta kezében is gyorsabb, mint a Mustang GTD egy profi versenyzővel.

Ennél jobb hírt nem is közölhettek volna a potenciális vevőkkel, akik ismét sorban állhatnak az új modellváltozatért: a Ford ugyanis ismét megnyitja az előrendelést. A 325 ezer dolláros (99 millió Ft) GTD Competition egyelőre csak Észak-és Közép-Amerikában rendelhető, ám a közeljövőben Európából is elérhetővé válik majd az autó.

Nem a Mustang GTD Competition az egyetlen Ford, amely kategóriarekordot döntött a Nürburgringen: pár hete ugyanis a Ford GT MK IV is hasonló bravúrt vitt véghez. Erről alább olvashatsz részletesen: