Bemutatkozott a Rolls-Royce Spectre Series II, amely nem generációváltást, csupán jelentős modellfrissítést takar. A 2026-os modellévre nőtt a hatótávolság, nőtt a töltési- és motorteljesítmény, valamint bővültek az esztétikai lehetőségek.

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Az alapértelmezett rendszerteljesítmény 442 kW (601 LE), de a Black Badge kivitelben akár 500 kW (680 LE) is kipréselhető a két villanymotoros, összkerekes hajtásláncból. A maximális forgatónyomaték 1015, illetve 1100 Nm. Érdekesség, hogy a Black Badge esetében a megnövelt motorteljesítmény, illetve az extra forgatónyomaték nem ugyanabban az üzemmódban érhető el.

A Spectre Series II új cellafelépítésű akkumulátorokat kapott, ami akár 18%-kal növelte a hatótávolságot, és akár 14%-kal rövidítette a töltés időszükségletét. Az alapverzió 582-628 kilométert tud megtenni a 112,4 kWh nettó kapacitású akkumulátor teljes feltöltése után, a Black Badge esetében 578-629 kilométerrel számolhatunk – érdemi különbség tehát nincs.

A töltési sebesség terén még ennyi eltérést sem mutat a két motorizáció: 195 kW-os egyenáramú töltés esetén 28 perc kell a 10-80% töltöttségi szint eléréséhez, ugyanez a tartomány 50 kW-os töltőről 107 percig tart. Ha 22 kW-os váltóáramú töltőre csatlakoztatjuk, az alap Spectre 5 óra 45 perc, a Black Badge 5 óra 30 perc alatt tölt nulláról százra.

Ez utóbbi azért lényeges, mert a statisztikák szerint a Spectre-t szinte kizárólag otthon töltik tulajdonosaik. Az átlagos ügyfélnek a Spectre a második Rolls-Royce-a (és további öt autó is van még a garázsában.) Jellemzően évente 6500 kilométer körül használják a kocsit, ami megfelel a márka egyéb, illetve korábbi kétajtós típusainál (Wraith, Dawn, Phantom Coupé) tapasztaltakkal. Különleges viszont, hogy a Spectre-t legtöbbször egyedül vezetik – azaz nem utasként ül be hátra a tulaj (mondjuk ez egy kétajtós modellnél annyira nem meglepő), hanem vezetési élményt kerget.

Ezzel összecseng, hogy a Spectre-t különösen sokan rendelik meg egyedi kivitelben; ezen a téren csak a Phantom előzi meg.

A modellfrissítés nem érinti a Spectra külső megjelenését, bár kikevertek az autóhoz egy új kék karosszériaszínt.

Bevezettek továbbá egy új, 23 colos, kovácsolt könnyűfém keréktárcsát, amelynek különleges, differenciáltan polírozott felületét hat órán át simogatják kézzel, mire elnyeri különleges megjelenését.

Az utastérben új anyagok, dekorfelületek és kidolgozások örvendeztetik a tulajdonost. Újdonság (mármint a Spectre palettáján) a bambuszból készített, négyféle színben rendelhető Duality Twill kárpitozás. Ennél az anyag éppolyan speciális, mint a rá hímzett mintázat – utóbbiba éppúgy beleláthatunk hajóköteleket, mint a márka dupla R-betűs emblémáját.

A Spectre teljes Duality Twill kezeléséhez 16 kilométernyi cérnát használnak fel, a kézművesek 25 munkaóra alatt 2,6 millió öltést végeznek el a beltérben.

A kétféle lyukmérettel végzett, grafikus mintázatot kirajzoló, perforált bőrkárpitozás szintén elérhető; ez különösen látványos, ha a megvilágított ajtópanel opcióval társítják.

Van aztán egy új, magas fényű fabetét, amelyet két alapanyag rétegzéséből alakítanak ki. A fő forrás a virágot nem hozó, azaz nem termő diófa – az ilyen fákat eddig kivágták és elégették, akkor már inkább okozzanak örömet milliárdosoknak. A másodlagos alapanyag a papírgyártásból visszamaradt eukaliptusz-rost. Ezeket először összepréselik, majd vékony lemezekre vágják, és üvegszemcsével dúsított lakkréteggel borítják. Erre jön rá a záró lakkréteg.

Újdonság, hogy immár a műszerfal teljes szélességét lefedi az óratok és a galéria, illetve az a megvilágított műszerfalpanel, amelyre 8108 parányi fényponttal rajzolnak a mezők fölött gomolygó, reggeli ködfelhőt idéző mintát.

Maga az óra is új: ehhez a klasszikus repülőgépek precízen leolvasható műszerei álltak mintát. A visszafogott grafikával díszített számlap előtt valódi fém mutatók járnak körbe, az órát befoglaló tokban egy megvilágított nemesacél Emily-szobrocska is helyet kap.

Külön foglalkoztak a Black Badge Spectre Series II színvilágával. A hagyományosan csillogó felületek sötét matt kivitelt kaptak – kivéve a hűtőmaszk oszlopai, amelyek továbbra is polírozottak. Újak a keréktárcsák, amelyek ráadásul egy korában nem alkalmazott, speciális matt fekete kivitelben is elérhetők.

Rolls-Royce Spectre Series II műszaki adatok (zárójelben a Black Badge értékei)