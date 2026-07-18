Szinte mindenki átélte már azt a helyzetet, amikor egy indokolatlanul lassan haladó jármű mögé beszorulva hosszú percekig kénytelen a forgalom tempójánál jóval alacsonyabban autózni, miközben sem a forgalmi körülmények, sem a táblák, sem az időjárás nem indokolja a jelentős sebességcsökkenést. Az Amerikai Egyesült Államokban található Montana-állámban törvény is szól a csigalassú sofőrök ellen.

A rájuk vonatkozó paragrafus ráadásul nem is újkeletű, mivel 67 évvel ezelőtt, 1959-ben lépett hatályba. A törvény azt mondja ki, hogy, ha egy sofőr belenéz a visszapillantó tükörbe és azt látja, hogy legalább négy autó kullog mögötte, akkor félre kell állni és el kell engedni őket – olvasható a Carscoops.com oldalon. Fontos hozzátenni ugyanakkor, hogy az idézett törvény azokra a kétsávos útszakaszokra vonatkozik, ahol az előzés nem kivitelezhető biztonságosan.

Ez a törvényt azonban nagyon sokan nem ismerik, ezért a Montana-i rendőrség általában nem bírságol emiatt, hanem csak figyelmeztet. Fontos megjegyezni, hogy a rendelkezésnek nem az a célja, hogy a négy autó láttán valaki azonnal fékezzen és félrehúzódjon még akkor is, ha az nem lehetséges. A törvény kifejezetten a legközelebbi biztonságos kitérőhelyre utal és lehetővé teszi a járművezetők számára, hogy – amennyiben a körülmények megengedik – akkor a leállósávot is használják erre a célra. A jogszabályban tehát a biztonság a kulcsszó.

A törvény elsődleges célja a forgalom zavartalan áramlásának biztosítása és a lassabb járművek mögött rekedt járművezetők frusztrációjának csökkentése. Az ily módon elengedett járművek vezetői pedig nem léphetik át az adott útszakaszra vonatkozó megengedett legnagyobb sebességet, vagyis a jog egyáltalán nem a gyorshajtást támogatja a már említett államban.

A jogalkotói szándék világos és egyszerű: minél hosszabbra nyúlik a feltartott jármű mögötti sor, annál nagyobb a valószínűsége, hogy valaki türelmét veszti, és kockázatos előzési manőverbe kezd. A kanyargós, korlátozott előzési lehetőségeket kínáló vidéki utakon pedig pontosan ez az a döntés, amely könnyen súlyos következményekkel járhat. És pontosan ez az, amit szeretnének elkerülni annak érdekében, hogy az államban mindenki aki útnak indul, sértetlenül haza is térjen.