Szerdán este a 20. kerületben összeütközött két személyautó a Hunyadi János tér és az Udvarhely utca kereszteződésében. Az ütközés következtében az egyik autó egy távközlési oszlopnak csapódott, a másik autó pedig a feje tetejére borulva állt meg – adta hírül a Police.hu.

Az egyik gépjárművet egy 20 éves sofőr vezette, akinek egyik utasa a helyszínen életét vesztette, másik utasa pedig könnyű sérüléseket szenvedett. A fiatal sofőr, valamint a vétlen autó vezetője is könnyebben megsérült az eset következtében. A rendőrök a balesetet okozó gépjármű sofőrjével szemben kábítószer-gyorstesztet alkalmaztak, amely pozitív eredményt mutatott, ezért a fiatal férfit előállították mintavételre.

A férfit a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály vizsgálói halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A sofőr ellen emellett kábítószer birtoklásának vétsége miatt szintén büntetőeljárás indult.

A rendőrség jelenleg szakértők bevonásával vizsgálja a pesterzsébeti baleset minden részletét, köztük azt is, hogy a sofőr olyan kábítószert fogyasztott‑e, amely jelentős mértékben rontja a vezetési képességeket.

A halálos közúti baleset gondatlan okozásáért a Büntető Törvénykönyv 1–5 évig terjedő szabadságvesztést ír elő, amely súlyosabb lehet, ha bebizonyosodik, hogy a fiatal férfi a járművezetésre számottevően ható szer befolyása alatt ült volán mögé. Ilyen esetben akár 2–8 év közötti büntetés is kiszabható.