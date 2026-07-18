A NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron Vármegye szakaszán, az Arabona pihenőhelyen állítottak meg egy furgont. A cseh rendszámú jármű Romániából Olaszországba tartott, kormánya mögött egy 36 éves férfi ült.

A hatóság emberi benyitottak a raktérbe is, ahol mindössze egyetlen egy klíma berendezés árvátlankodott. Mindez gyanús lett a pénzügyőröknek, ezért bevették Totót, aki kimagasló profizmussal tudja kiszagolni az elrejtett cigarettás dobozokat, vagy bizonyos fajta kábítószereket. Mivel az ellenőrzéskor az uniós forrásokból beszerzett, szemfüles kutya jelzett, ezért úgy döntöttek, hogy megnézik mi van a padlólemez alatt. A gyanú beigazolódott: a burkolat felemelésénél azonnal világossá vált, mit próbáltak elrejteni a rossz fiúk.

4 fotó

A kialakított rejtekhelyről összesen 4550 doboz, különféle márkájú, bolgár zárjegyes cigaretta került elő. A sofőr azt állította, hogy a dohányáru nem az övé, a furgont Romániában vette át, és nem tudott arról, hogy cigarettát rejtettek a padló alá. A pénzügyőrök a több mint 10 millió forint értékű füstölni valót lefoglalták. Emellett jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekményének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Az elkövető akár 20 millió forintos bírságra is számíthat.

A jövedéki termékekre, így a dohánytermékekre is külön szabályok, köztük mennyiségi korlátozások vonatkoznak, mind az Európai Unión belüli szállításuk, mind a nem uniós államból történő behozataluk során. A pénzügyőrök minden esetben ellenőrizhetik a birtoklás körülményeit és a kapcsolódó okmányokat, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni. Az utasforgalomra vonatkozó vám- és egyéb szabályok ezen a linken érhetők el.