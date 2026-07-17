A várostervezők a legtöbb európai nagyvárosban autómentes, vagy autózás szempontjából legalább erősen korlátozott megoldásokban gondolkoznak. Kevesebb parkoló, kevesebb sáv, több hely a gyalogosoknak, kerékpárosoknak, parkoknak, fáknak.

Ezen terveket látva sok családos, reggel gyereket iskolába fuvarozó szülőben felmerül a kérdés: hogy lehet megoldani ezt 3-4-5 emberrel, akár több kisgyerekkel? Erre a kérdésre ad választ a francia Galian Cycles a Le Formidable nevű elektromos kerékpárja.

A gyártó saját elnevezése szerint ez a világ első „cargotail” modellje, amelyet elsősorban városi családoknak szánnak egy második autó részleges kiváltására.

A 2,49 méter hosszú és 70 centiméter széles jármű első részében egy ajtókkal ellátott, ütés- és UV-álló műanyag rakodódoboz található. Ebben két kisebb gyermek számára alakítottak ki üléseket, ötpontos biztonsági övekkel.

A megnyújtott hátsó részen további két nagyobb gyermek, egy felnőtt utas vagy csomagok kaphatnak helyet. A kerékpárost is beleszámítva tehát akár öten utazhatnak rajta, bár a pontos konfiguráció a gyermekek életkorától és a felszereltségtől is függ. A gyártó 250 kilogrammos hasznos teherbírást ad meg.

A Le Formidable kétféle elektromos hajtással rendelhető. A Bosch Cargo Line motor 120 Nm nyomatékot ad le, míg a francia Valeo Cyclee rendszere 130 Nm-re képes, automatikus váltót és szíjhajtást is kínál. A Bosch-változathoz 545 vagy 800 Wh-s akkumulátor választható, a Valeo rendszerhez 630 Wh-s telep tartozik. A gyártó szerint ideális körülmények között legfeljebb 80 kilométeres hatótáv érhető el, ezt azonban jelentősen csökkentheti a nagy terhelés, az emelkedőkkel tarkított útvonal, a hideg vagy az erősebb rásegítés használata. Az elektromos rásegítés 25 km/óránál megszűnik.

A konstrukció induló ára 2,71 millió forint. A drágább hajtással, nagyobb akkumulátorral és családi kiegészítőkkel az összeg könnyen hárommillió forint fölé emelkedhet.

A feláras esővédő tető például 399 euró, azaz mintegy 143 ezer forint, a hátsó utasokat körülvevő, lehajtható kapaszkodókeret pedig 490 euró, körülbelül 176 ezer forint.

Ez már valóban egy használt családi autó árszintje. A hazai hirdetések között a cikk készítésekor 2,5 millió forintért szerepelt például 2015-ös, hétszemélyes Ford Grand C-Max, 2,7–2,8 millió forint körül 2012–2013-as Opel Zafira Tourerek, míg egy 2013-as benzines Toyota Versóért hárommillió forintot kértek. Nyilván ezeket tankolni, fenntartani, szervizelni tetemes költség később a kerékpárral szemben, de azt senki sem mondhatja, hogy már nincs alternatíva.

Olyan családoknál lehet értelme, amelyek naponta néhány kilométeren belül hordják a gyerekeket iskolába, óvodába, bevásárolnak, és rendelkeznek biztonságos tárolóhellyel.