Az elmúlt Forma-1-es futamokon a paddockban is téma volt a labdarúgó-vb, a Belga Nagydíj hétvégéjét pedig a legfontosabb mérkőzésekkel, a bronzmeccsel és a döntővel átfedésben rendezik. A csütörtöki sajtónapra Franco Colapinto, az Alpine pilótája az argentin futballsztár, Lionel Messi mezében érkezett, egyértelműen jelezve, hogy figyeli az Amerikában zajló eseményeket.

“Nagyon örülök, hogy argentin vagyok” – fogalmazott a versenyző azok után, hogy Messiék tényleg nagyot hajrázva legyőzték történelmi nemezisüket, az angol válogatottat az elődöntőben. “Természetesen fantasztikus munkát végeztek, fantasztikus vb-jük van. Voltak nehezebb szituációk és nagyon trükkös helyzetek, amikor nem játszottak olyan jól. De nem adták fel.”

Colapintónál a hétvégén emiatt kissé máshol van a fókusz, mint azt az F1-pilótáknál megszokhattuk. “Sokkal idegesebb leszek a meccs miatt, mint a verseny miatt” – mondta. “Erre a meccsre büszkék lehetünk, Argentína és Spanyolország a döntőben, két latin ország. Ez a legjobb döntő, amit kívánhattunk volna, nagyon boldog vagyok.”

Az F1-es mezőnyben vannak persze spanyolok is, közülük Fernando Alonso volt beszédesebb a vb-döntő kapcsán. “Hogy őszinte legyek, a fő fókusz vasárnap az lesz, hogy [időben – a szerk.] érjek haza és megnézzem a meccset” – fogalmazott az Aston Martinnal a mezőny végén szenvedő kétszeres bajnok. “Nehéz lesz, mert [a futam] után hazarepülünk. Talán a második félidőt már nézni tudom, az elsőről lemaradok” – ecsetelte.

A vb-döntő egyébként magyar idő szerint vasárnap este 9-kor kezdődik, míg a Forma-1-es futam legkésőbb 5-kor véget ér, ha nem jön közbe valami váratlan.