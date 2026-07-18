Egy hete nem volt ugyan Forma-1-es futam, de Lando Norris mégis gyors volt. A McLaren címvédője ezúttal két lábon iparkodott, mégpedig egy londoni klubból, ahol kifejezetten sok lesifotós gyűlt össze, jórészt miatta:

A paparazzók ténykedésének meg is lett az eredménye, 2025 világbajnokát ugyanis már össze is boronálták egy Alix Earle nevű influencerhölggyel.

Akár igazak a párkapcsolati hírek, akár nem, az egész szituáció nincs ínyére Norrisnak. “A közösségi média egy dolog, de az új szint, hogy lesifotósok várnak rám egyes helyeken vagy a nyomomban vannak. Elmentem a barátom házához, és tudtam, hogy egy paparazzo végig követett, 40 percig Londonon keresztül, arra várva, kivel találkozom és hova megyek. Először éreztem úgy életemben, hogy megsértenek, mintha el se hagyhatnám a hotelem vagy a házam anélkül, hogy valaki ne akarná minden lépésem látni. Úgy érzem, nemigen van magánéletem” – idézte a Daily Mail a pilótát.

“Ezt hiányolom. Szeretem a békét és a nyugalmat, ellenni magamban vagy a barátaimmal. De most ilyen az élet, ez is része annak, hogy Forma-1-es pilóta vagyok. De vannak határok, és nem fogom elfogadni, hogy emberek kövessenek. Öregszem, és szeretnék kikapcsolódni. Ez nem jelenti azt, hogy partizni megyek, csak azt, hogy kimozdulok. Tavaly csak játszottam és lúzernek éreztem magam otthon. Most az éjfélig tartó videójáték helyett elmegyek a barátokkal vacsorázni” – fogalmazott Norris.

A pilóta hozzátette, az ilyen “kimaradások” nem befolyásolják a felkészülését. Elárulta, erőnléti edzője folyamatosan hozzáfér ahhoz, mennyit is alszik, szemmel tartva a 25 éves versenyzőt.