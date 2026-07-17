Esteban Ocon a Mercedes protezsáltjaként a 2016-os Belga Nagydíjon mutatkozhatott be a Forma-1-ben a sereghajtó Manor színeiben, miután 2014-ben Max Verstppen megverésével megnyerte a Forma-3-s bajnoki címet, ’15-ben pedig GP3-at is. A francia pilóta aztán vezetett a Force Indiánál, az Alpine-nál és a Haasnál is, a 2021-es Magyar Nagydíjon pedig megszerezte első és eddigi egyetlen futamgyőzelmét is – másik emlékezetes szereplése az volt, amikor a 2018-as Brazil Nagydíj után a mérlegelőgarázsban lökdösődött a hollanddl, miután a ütköztek a versenyen.

„Őrület belegondolni, hogy már 10 év telt el. Repül az idő! Nem érzem, hogy már 10 éve az F1-ben lennék, csak pár évnek tűnik az egész. Annak idején más volt azért az F1, olyanok ellen versenyezhettem, akiket előtte én is tévében figyeltem: Fernando [Alonso], Jenson [Button], [Kimi] Räikkönen és a többiek, egészen különleges volt. Úgy tűnik, jó munkát végeztem azóta, mert még mindig itt vagyok” – magyarázta Ocon Spában.

„Természetesen én is más versenyző vagyok ma, mint akkor de a motivációm nem változott: a rendelkezésemre álló autóval igyekszem a leggyorsabb lenni, a lehető legmagasabbra jutni, ugyanolyan elszántnak érzem magam ma is, mint annak idején” – folytatta.

Ha 30. születésnapját napra pontosan két hónap múlva ünneplő francia motivációjával nincs is gond, a lehetőségeivel már akadhat: úgy tudni, számos jelölt akadna a helyére a McLaren-nevelt Forma-2-es bajnok Leo Fornarolitól kezdve a Toyota-hátterű Hirakava Rjón és a Ferrari-ifjonc Rafael Camarán keresztül Cunoda Jukiig és a Haasnál tartalékosi állást talált Jack Doohanig. A csapat dönthet, élesítik-e Ocon 2027-es szerződési opcióját.

„Most teljesen felesleges arról beszélni, mi lesz majd, jelenleg egyáltalán nem foglalkoztat. Cskis arra koncentrálunk, hogy versenyképesebbé tegyük az autót. Ajao [Komacu, csapatfőnök] hisz bennem, én is bízom benne. A szerződési opció a Haas döntése, később majd erről is beszélünk majd. De határidő nincs, általában nyáron szokás tárgyalni, gondolom, most is így lesz” – idézte az AFP a pilótát.

Ocon idén eddig 3. pontot gyűjtött, ezzel 17. a világbajnokságban, míg csapattársa, a fiatal Oliver Bearman a maga 18 egységével a 13.