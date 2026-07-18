Azzal, hogy Max Verstappen és a Red Bull kapcsolatát egyre többen megkérdőjelezik, elkezdődött az is, hogy virtuálisan bepróbálgatják a versenyzőket az energiaitalosok csapatába. Jó ideig főként az Oscar Piastri-féle mclarenes helycsere volt a slágertéma, azonban David Croft, a brit Sky Sports kommentátora felhívta egy másik versenyzőre is a figyelmet – jelesül Oliver Bearmanre.

“Laurent Mekies, a [Red Bull] csapatfőnök volt az, aki leigazolta Ollie Bearmant a Ferrari-akadémiára. Tudom, hogy a Red Bull rajta tartja a szemét. Ha nem lesz lehetősége a Scuderiához menni, akár jó opció lehet a Red Bullnak és Ollie-nak is” – vélekedett egy esetleges átigazolásról a kommentátor, utalva Mekies korábbi szerepére.

A Haas versenyzője a Belga Nagydíj hétvégéjén elmondta véleményét az elhangzottakról. “Hízelgő ilyesmit hallani. Az, hogy bármilyen módon is kapcsolatba hoznak egy olyan rendkívül sikeres csapattal, mint a Red Bull, nagyon szép, még ha csak pletyka is. Mint mondtam, ezek csak pletykák, és teljesen arra fókuszálok, amit jelenleg a Haasnál csinálok” – mondta.

Bearman azt is kimondta, bízik abban, hogy a jövőben a Ferrari versenyzője lesz – és vélhetően nem csak olyan beugrós szerepre gondolt, mint ami 2024-ben összejött neki. “A Ferrari a kezdetektől bízott bennem a Forma-3-ban. 2024-ben beültettek az autójukba, ez az oka, hogy itt vagyok. Jelenleg élvezem, amit csinálok a Haas-szal, és minél gyorsabb vagyok, annál könnyebb lesz az életem a jövőben” – fogalmazott, hozzátéve, hogy szerződése idén lejár.