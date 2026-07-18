Ritkának mondható aszimmetrikus dizájnt kapott a Cadillac első Forma-1-es autója. A február 9-én leleplezett versenygép egyik oldalát fekete-fehérre mázolták, míg a másikat lényegében megtükrözve fehér-feketére. A megjelenés nem volt feltűnő, sem a színválasztás miatt, de az sem segített, hogy Valtteri Bottas és Sergio Perez nem éppen az élmezőnyben mutogatja magát.

Emiatt az sem tűnt fel sokaknak, hogy a csapat egy ideje már elengedte ezt az aszimmetrikus megjelenést. A Miami és a Brit Nagydíjon ünnepi külsőbe öltöztetett autó már az Osztrák Nagydíjon sem volt tükrözött megjelenésű, ahogy a mostani, belga hétvégén sem.

Ahogy az az alábbi galériában is látható, immár az autó mindkét oldalán a fehér dominál, ezt egészítik ki a fekete részek. Lapozgatás után látható egy összehasonlítási alapot adó kép is Kanadából, amikor a versenygép jobb oldala még sötét volt.

5 fotó

Graeme Lowdon, a Cadillac csapatfőnöke elárulta, mi vezetett a váltáshoz. “A miami festésünket nagyon jól fogadták a rajongók, ezt figyelembe vettük. A mostani külső eléggé hasonlít ehhez” – árulta el a szakember.

A Cadillac mostanság egyértelműen gyorsabb az Aston Martinnál, így nem ők a leglassabb csapat a Forma-1-ben, megbízhatóságuk azonban hagy kívánnivalót maga után. A pontversenyben jelenleg bajnoki egység nélkül utolsók, de ezen próbálnak változtatni. “Szerintem eléggé elöl járunk a fejlesztések számát illetően. Nem dőlünk hátra” – jelentette ki Lowdon.