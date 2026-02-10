Magyar idő szerint február 9-én hajnalban mutatta be a Cadillac, hogy fog kinézni első Forma-1-es autójuk. A versenygép ritkának mondható aszimmetrikus dizájnt kapott: míg az egyik oldal fekete-fehér, addig a másik fehér-fekete.

Az ellentétes megoldás részleteiről Dan Towriss, a Cadillac F1 vezérigazgatója beszélt. “Valós jelentéssel bírnak a színek számunkra. Amikor a fekete oldalt nézzük, az kicsit gonosznak tűnik, van benne valami egyediség. Aztán jön a fehér, ami Amerika igazi versenyszíne. Szerettünk volna fehéret az autóra, ami friss, letisztult, optimista.”

“Valójában a kettő egyensúlyról van szó. A festés a csapat identitása, mely minket képvisel” – tette hozzá. Towriss azt is elárulta, hogy a Cadillac monokrómsága, szürkesége sem véletlen: a nagyteljesítményű kiviteleknél ezt követik. “Ez a márka egyik eleme, amire az F1-ben, a motorsport csúcsán is támaszkodni szerettünk volna” – mondta.