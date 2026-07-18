Autóbuszt ritkán mérnek be gyorshajtáson, éppen ezért talán a rendőrök maguk sem hittek a szemüknek, amikor a traffipax rögzítette a gyorshajtást. Az eset Mátészalkán történt nemrég és az elkészült fotó tanúsága szerint egy Setra márkájú autóbusszal követték el a sebességtúllépést.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a buszsofőr az adott szakaszon megengedett 50 km/órás tempó helyett 80 km/órás sebességgel közlekedett. A traffipax ráadásul közvetlenül egy gyalogátkelőhely előtt rögzítette a buszt, amit a KRESZ szerint eleve fokozott óvatossággal kell megközelíteni.

A gyorshajtásért 70 ezer forint pénzbírságot és 4 közlekedési előéleti büntetőpontot kapott, így egy darabig biztosan nem fogja elfelejteni az esetet a buszvezető.

Miért aggályos, ha egy busz a megengedettnél gyorsabban megy? Az autóbuszok – tömegükből és méretükből adódóan – lényegesen hosszabb fékutat igényelnek, mint a személyautók. Egy 80 km/órával haladó busz fékútja akár kétszerese is lehet annak, amit egy átlagos személyautó produkál ugyanilyen tempónál. A jármű tömege miatt a fékrendszer terhelése is jóval nagyobb, így egy hirtelen fékezés könnyen instabilitást, sávelhagyást vagy a busz hátuljának kilengését okozhatja.

A gyalogátkelőhely előtti gyorshajtás különösen veszélyes, mert a buszvezető a jármű mérete és magas üléspozíciója miatt később észlelheti a járdáról lelépő gyalogost, miközben 80 km/óránál a megállási távolság már olyan hosszú, hogy egy váratlan helyzetre egyszerűen nem marad elegendő féktáv.

A rendőrség azt kéri a közlekedőktől az eset kapcsán, hogy a balesetek elkerülése érdekében a közúti közlekedési szabályokat mindig tartsák be. Valamint, hogy az autósok ne feledjék, hogy a sebesség helyes megválasztásával megelőzhetők a közúti tragédiák.