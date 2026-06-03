Az idei Concorso D’eleganza Villa d’Este autós rendezvényén futottam bele egy kivételes melós autóba, ami a maga módján kétségkívül legendás darab. Közelről látszott rajta, hogy egy akkora gyár, mint a BMW mérnökei is megmaradtak annak a kreatív barkács léleknek, ami minden autószerető hobbiszerelőre jellemző.

Mert az 1980-as években mi mást fogtak volna be helyi “szaladgálós” autónak, mint egy E30-as M3-ast.

40 éves sztori

A BMW M részleg tervezőmérnökei az áruszállítási lehetőségeket is meglátták a kétajtós sportolóban, amelynek átalakított változatát kerítésen belül, a München melletti Garchingban működő üzemekben kívánták szolgálatba állítani. Az egyetlen gond csak az volt, hogy az árufuvarozás nem szerepelt a magasan képzett BMW M3 példaértékű kvalitásai között.

Nem telt bele sok időbe, és a mérnökök máris orvosolták a problémát: az első BMW M3 Pickup alapját a BMW 3-as Cabrio karosszériája adta. „Két okból is a kabrióra esett a választásunk: egyrészt azért, mert épp volt kéznél egy hibátlan állapotú 3-as kabriónk, másrészt pedig azért, mert a kabrió kialakítás okán beépített pluszmerevítések a pick-up felépítményéhez is kiváló alapot adtak” – emlékezett vissza Jakob Polschak, a BMW M divízió prototípus-fejlesztésért felelős vezetője, aki immáron több mint negyven éve dolgozik a vállalatnál.

Mint ilyen, az első BMW M3 Pickup a BMW 3-as Cabrio (E30) karosszériáját örökölte meg, amely már alapesetben is keskenyebb volt, mint a versenyautós génekkel megáldott BMW M3 erőteljes szélesítések szerint megrajzolt ívei.

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A motorháztető alá ráadásul első körben az úgynevezett „olasz M3” mindössze 2,0 liter hengerűrtartalmú benzinmotorját építették be, Olaszország akkori adózási sajátosságai miatt ugyanis az országban forgalomba helyezett BMW M3 (E30) modellek csupán 192 lóerőt teljesítettek.

„Később lecseréltük az egységet az eredeti 2,3 literes, négyhengeres szívre, amely már 200 lóerőt tudott” – mesélte Jakob Polschak. Az első BMW M3 Pickup több mint huszonhat esztendőn át dolgozott megbízhatóan a Garchingban működő BMW M divízió üzemeinek területén, mígnem négy évvel ezelőtt végleg nyugdíjazták.