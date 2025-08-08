A vállalat korábban azt is célul tűzte ki, hogy az évtized végére az éves eladások 30 százalékát a tisztán elektromos autók tegyék ki, ez a célkitűzés azonban már nincs érvényben. E

gy új közleményében a Honda egyértelművé teszi, hogy nem tekinti az EV-ket a szén-dioxid-semlegességhez vezető egyetlen útnak. Tavaly (68 milliárd dollárt különített el az elektrifikációra, hogy aztán néhány hónappal ezelőtt 30 százalékkal csökkentse ezt az összeget. – írja a motor1.com

Nem mondanak le a hidrogénről

Az ausztrál Drive magazinnak nyilatkozva a vállalat helyi részlegének vezetője utalt arra, hogy nem az elektromos autók jelentik az egyetlen megoldás a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére.

A nemrég kinevezett Honda Australia vezérigazgató, Jay Joseph kifejtette: „Ezzel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy nem a villanyautók jelentik a célt. Az akkumulátoros elektromos járművek egy lehetséges utat jelentenek a karbonsemlegesség eléréséhez – de nem feltétlenül az egyetlent.

A villanyautók tovább fognak fejlődni – dolgozunk a szilárdtest-akkumulátorokon –, de a célunk a karbonsemlegesség, nem pedig az akkumulátoros elektromos járművek. Ez csupán a kézenfekvő út a közeli és középtávú jövőben, de más technológiákat is fejleszteni fogunk, amelyek szintén segítik ennek elérését. Szeretnénk, ha ezek közé tartoznának az üzemanyagcellás járművek is, amint az infrastruktúra rendelkezésre áll.”

Bár a Clarity modell rövid életű volt, a Honda nem hagyott fel a hidrogénnel. A CR-V e:FCEV egy csavarral megspékelt üzemanyagcellás jármű, amely egyben plug-in hibridként is funkcionál egy újratölthető, 17,7 kilowattórás akkumulátornak köszönhetően, amely 47 kilométer elektromos hatótávot biztosít.

A Toyota és a Hyundai szintén elkötelezett a hidrogén mellett, sőt, még a BMW is tervezi egy üzemanyagcellás jármű bevezetését 2028-ban a Toyota segítségével. Utóbbi a Mazdával és a Subaruval közösen szén-dioxid-semleges motorokat fejlesztenek, amelyek képesek folyékony hidrogénnel, bioüzemanyaggal és szintetikus üzemanyaggal működni.

Kutak nélkül nem megy

Ennek ellenére a legégetőbb probléma továbbra is az infrastruktúra, illetve annak hiánya. Bármilyen típusú hidrogénüzemű járművet nehéz lenne fenntartani, tekintettel a töltőhálózat fejletlenségére. A H2stations.org adatai szerint tavaly év végén világszerte mindössze körülbelül 1160 hidrogéntöltő állomás működött. A szintetikus üzemanyagok infrastruktúrája gyakorlatilag nem létezik, néhány kivételtől eltekintve, mint például a Porsche chilei kísérleti üzeme.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) jelentése szerint a hagyományos elektromos autók 2024-ben a globális eladások több mint 20 százalékát tették ki, és jó úton haladnak afelé, hogy idén meghaladják a 25 százalékot. Bár a keresletet nagyrészt Kína mozgatja, Európa is jelentős növekedést mutat. Az Európai Autógyártók Szövetsége szerint 2025 első felében az új autók eladásainak 17,5 százalékát tették ki a villanyautók szemben az előző év azonos időszakában mért 13,9 százalékkal.