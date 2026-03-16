Tavaly nyáron már Európába is elhozta – a Vezess pedig megnézte – formabontó új villanyautóinak prototípusát a Honda, a 0 (azaz zéró) névre keresztelt modellcsaláddal az alapoktól gondolta volna újra az autótervezést a japán cég.

Aztán jött a feketeleves: a villamosítás európai terjedésének lelassulása, illetve az észak-amerikai kormányzat elektrifikációs stratégiájában bekövetkezett 180 fokos fordulat nyomán a Honda tervei értelmüket vesztették.

A cég túl későn, és túl bátortalanul nyúlt az elektromos mobilitáshoz. A hatalmas fejlesztési költségek és infrastrukturális beruházások megtérülése még távol lett volna, és úgy tűnik, már végleg el is marad: a Honda törölte a két Honda 0 modell (SUV és szedán), valamint azok műszaki rokona, az Acura RSX gyártási programját.

Nem egyszerű villanyautókról volt szó: ezek vezették volna a Honda szoftver alapú járműveinek (SDV) sorát, tehát az a fejlesztési irány is jelentős késéssel kerülhet piacra.

Szakértők szerint nem csak a fejlesztéssel, de a program leállításával is késett a Honda: ha azonnal lépnek, amint Trump új stratégiája ismertté válik, a kár jóval kevesebb lehetett volna.

A következmények azonnal érezhetők: a cég a múlt héten 2,5 billió jenes (6 billió, azaz 6 ezer milliárd Ft) értékcsökkenést prognosztizált, és bár a 2025-ös pénzügyi évet csak március végén zárják, szakértők szerint valószínű, hogy 70 év után először veszteséggel zárhatja az évet a Honda.

Az igazsághoz tartozik, hogy a cég autógyártó részlege a Covid óta nehezen talál magára, ám a motorkerékpár- és kisgép-üzletágak sikere elég volt ahhoz, hogy ellensúlyozza az autóipari veszteségeket. Ennek azonban most vége szakadhat.

Az USA-ban hibridekkel fogja kiváltani tervezett villanyautóit a Honda, Kínában azonban ennél is összetettebb a probléma: a japán cég képtelen felvenni a helyi gyártók ritmusát a fejlesztések terén, különös tekintettel a szoftver alapú járművek piacra dobásában.

Az új fordulatok nyomán a Honda és a Sony közös vállalkozásának: a Sony Honda Mobility cég által gyártandó Afeela modellcsaládnak a jövője is kérdésessé válhat, ám erről egyelőre egyik érdekelt fél sem nyilatkozott.